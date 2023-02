El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, acompanyats per la directora dels serveis territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, entre d’altres autoritats, han inaugurat avui la nova depuradora de Maçanet de Cabrenys amb una inversió de 4,3 milions d’euros.

El contracte preveu la construcció de la planta, que sanejarà les aigües residuals del municipi i també del nucli de la Casanova, a més de l’explotació del sistema de sanejament durant un any. Posteriorment, i per a seguir garantint el funcionament de la planta, es licitarà per concurrència pública el contracte per a l’explotació de la depuradora.

Avui inaugurem la depuradora de @AjuntaMacanetC amb alcaldessa #MercèBosch i @SamReyesCAT. Amb una inversió de 4,3 M€ suposarà una millora ambiental per a la Muga pic.twitter.com/CeE8BQGAeM — ACA (@aigua_cat) 8 de febrero de 2023

Com va avançar el Diari de Girona - del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ - fa tres anys, es tracta d'una infraestructura molt esperada al municipi, ja que representa un pas endavant en el sanejament d'aigües residuals a la zona. Fins ara, el poble no disposava de cap depuradora i l'aigua residual s'abocava a la conca de la Muga i acabava al pantà de Darnius-Boadella.

L'any 2007 es va fer el primer projecte per la construcció de la planta depuradora però va quedar aturat per la crisi de llavors. No va ser fins al 2020 que sortia a concurs un segon document, després d'haver-ho d'actualitzar segons les necessitats del moment.

Nova depuradora

La planta construïda és de tipus biològic amb aeració prolongada i eliminació de nutrients, amb una capacitat de tractament de 300 m3/dia, equivalent a una població de 2.750 habitants, consta d'un pretractament i un tractament secundari, més una línia de fangs amb rizocompostatge. Els treballs també han comportat la construcció d’un col·lector amb una extensió propera als 850 metres.

L’activació de la depuradora de Maçanet de Cabrenys permet que les aigües no tractades, que fins ara s'abocaven a les rieres de Fraussa i l’Ardenya, siguin recollides en dos punts i conduïdes, a través d'un col·lector en alta, fins a la nova depuradora. En aquesta planta, les aigües residuals són tractades i aportades a la riera de la Fraussa (afluent del riu Arnera), arribant finalment a l’embassament de Darnius Boadella, repercutint en la millora global de la conca del riu la Muga.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 545 depuradores en servei a Catalunya, que depuren les aigües residuals generades pel 97,1% de la població. Pel que fa a la comarca del l’Alt Empordà, aquesta disposa de 23 depuradores en servei que garanteixen el sanejament de més del 87% de la seva població. Actualment hi ha 14 actuacions de sanejament en curs a la comarca (9 noves depuradores i 5 millores en sistemes de sanejament ja existents), mentre que hi ha 72 actuacions planificades per als propers anys 10 anys (28 per al període de planificació 2022-2027 i les 44 restants per al període 2028-2033).

El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.