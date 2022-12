L’Assemblea per Vilajuïga ja ha activat la maquinària de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. L’agrupació d’electors, la força més votada als dos darrers comicis locals, governa Vilajuïga amb majoria absoluta des de 2019.

Amb l’objectiu de tornar a governar per seguir desenvolupant el seu projecte, la formació ha donat el tret de sortida a la precampanya electoral amb l’organització de tres jornades temàtiques per reflexionar sobre diversos temes del present i el futur de Vilajuïga.

Així doncs, en les darreres setmanes, l’alcalde Xavier Llorente i diversos dels regidors de l’Assemblea han protagonitzat col·loquis sobre la feina feta al consistori, urbanisme i mobilitat i turisme sostenible, amb ponents com l’exalcalde de Salt Xavier Corominas, el tècnic del Consell Comarcal, Roger López, el geògraf Narcís Sastre i el doctor en Turisme Marc Grijalvo.

Les jornades, que han estat tot un èxit de participació, han servit per reflexionar i debatre sobre aspectes clau en el futur de Vilajuïga. Les conclusions dels debats serviran a l’Assemblea com a base per al programa electoral de les properes eleccions. «Hem fet molta feina els darrers quatre anys i això és palpable a nivell de carrer; ara, volem tornar a governar per seguir avançant en el nostre model de poble, una Vilajuïga per a tothom», ha explicat l’alcalde de la vila, Xavier Llorente.

Després d’arrencar motors de cara als comicis, l’Assemblea per Vilajuïga ja treballa en l’elaboració del programa i de la candidatura. En les properes setmanes, s’activaran tots els mecanismes interns per confeccionar la llista i s’espera que en el primer trimestre de l’any es facin públics els noms que optaran a un segon mandat de l’Assemblea al capdavant del govern municipal de Vilajuïga.