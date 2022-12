«Sense docència i investigació no ets ningú en el sistema sanitari, perquè la gent jove té unes aspiracions i el coneixement creix a tal velocitat que, o estàs connectat i la gent creix amb implicacions diferents, o no funciona». El fins ara gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, té molt clar què necessita Figueres, i l’Alt Empordà, per atraure talent en el sector sanitari. És a dir, bons metges, bones infermeres i especialistes dels diferents àmbits de la salut que, més enllà de les seves lògiques aspiracions professionals, són la clau perquè un veí de la comarca tingui, al seu abast, el millor servei en salut possible. Masferrer ho assegurava en una entrevista en l’anterior edició d’aquest setmanari. I ho feia sent conscient que, amb l’acord tancat des de feia dies amb la Universitat de Girona per tenir estudis d’Infermeria, el divendres 2 de desembre es presentaria l’altra pota de la seva reflexió. La de la investigació, amb el nou Institut de Recerca Glòria Compte.

«No estic fent cap anunci concret, ni comprometent-me amb una xifra determinada; només dic que, quan arribi el moment, la Generalitat hi serà; hi serà per donar suport econòmicament a l’institut de recerca; repeteixo, no estic fent cap compromís, simplement dic que quan arribi el moment, la Generalitat hi serà». El moment més transcendents de la jornada no va arribar amb l’acte oficial d’inauguració de l’institut a l’hospital, sinó més tard, a l’auditori Caputxins, quan Joaquim Nadal va deixar clar que la nova entitat disposarà del suport econòmic del govern. Va ser en el marc de la jornada «Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l’Alt Empordà», organitzada per la mateixa FSE, just després que el coordinador del nou institut, Oriol Turró, expliqués algunes de les línies mestres del projecte. Una estona abans, en la inauguració oficial, el mateix Nadal ja havia definit com a «estratègic». «Crear aquest institut i donar-li l’aixopluc en un espai compartit que aglutinarà totes les energies i les capacitats de la comunitat mèdica i assistencial de l’Hospital de Figures i de tot l’àmbit de l’Empordà és una decisió absolutament estratègica», va assegurar Nadal.

La creació de l’institut de recerca posarà un marc a la investigació que, de fet, com va recordar Oriol Turró en la seva intervenció, ja fa temps que s’està fent entorn de l’Hospital de Figueres. Una prova ben clara és el treball, presentat en la mateixa jornada pel doctor Pere Plaja, al voltant d’Indika «Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà» i el seu informe d’indicadors clau.

Avui en dia, a la FSE més de vuitanta professionals del miler de treballadors de la FSE estan vinculats a projectes de recerca. Amb el nou Institut de Recerca Glòria Compte, que estarà dirigit pel mateix Pere Plaja, aquest volum d’investigació tindrà un espai adaptat a les seves necessitats. Així s’ha adequat una sala de reunions, una sala de formació, un despatx de treball, secretaria i diversos despatxos destinats a gestió tant de la investigació com de la docència. L’adequació d’aquests espais s’ha enllestit amb un mes i mig i un cost d’uns 82.000 euros (en gran part finançats pel Dipsalut).

«Amb aquest Institut de Recerca, la ciutat de Figueres esdevindrà un espai de referència en salut i en investigació, valorant el potencial que té, en l’àmbit assistencial i professional», va assegurar l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que també és la presidenta del patronat de la FSE en un acte al qual també van assistir familiars i companys de professió de Glòria Compte.

FSE i Consell Comarcal promouen el «Compromís per l’impuls de la salut a l’Alt Empordà»

La inauguració de l’Institut de Recerca Glòria Compte va ser la primera part d’una jornada, la del divendres 2 de desembre, on la salut va tenir un fort protagonisme a Figueres. Acabat l’acte a l’hospital, l’activitat es va desplaçar a l’Auditori Caputxins on es va celebrar la jornada «Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l’Alt Empordà» organitzada per la Fundació Salut Empordà. En la primera part de la jornada, Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la FSE, i Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal, van signar el «Compromís per l’impuls de la salut a l’Alt Empordà». L’acord proposa «una sèrie d’accions conjuntes i col·laboratives per fer front als múltiples reptes en salut que planteja la comarca i, de forma compartida, amb el conjunt de poblacions del territori». El text es farà arribar als 68 ajuntaments de la comarca perquè també s’hi adhereixin durant els primers sis mesos de l’any 2023. Els tres van posar sobre la taula «les potencialitats i les amenaces» que té la comarca en relació amb els determinants socials de la salut.

Posteriorment, la jornada va continuar amb les intervencions de Pere Plaja, director del Departament d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de la FSE; Oriol Turró, coordinador de l’Institut de Recerca Glòria Compte, i Anna Garriga, degana de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Girona.

Finalment, la jornada es va cloure amb una taula rodona integrada per: Enric Pous, metge de família del consultori local de Sant Pere Pescador de l’ABS l’Escala; Helena Cortada, directora de l’Institut Cendrassos de Figueres; Diana Ballart, CEO i cofundadora de la start-up de salut i innovació The Smart Lollipop, i Imma Quintana, directora de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres.