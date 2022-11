Alternativa per Llançà, a l’oposició municipal, ha donat a conèixer el seu malestar per la suposada «passivitat» del govern de Junts i PSC respecte de l’acabament de la concessió del servei de recollida i transport de residus i neteja viària. El seu portaveu, Claudio Grande, recorda que «hem insistit de manera continuada al llarg d’aquests tres anys i mig, en els plens del consistori i, en especial, a la regidora de serveis i actual alcaldessa, que es treballés per aconseguir que l’empresa complís amb el contracte signat mentre treballava en una nova licitació». I afegeix que «en lloc de fer-ho, es va renovar dues vegades més amb la mateixa empresa i amb la mateixa passivitat, fins al punt que des d’Alternativa per Llançà han hagut de fer un recurs notarial per exigir que s’acabés aquesta situació insalubre que pateixen els veïns de la població».