L’any 2017 es va executar l’enderroc de l’edifici de l’antiga depuradora de marisc de Roses, situada al peu del castell de la Trinitat, a primera línia de mar. En tractar-se d’un espai que forma part dels límits gestionats pel Departament de Costes de l’Estat, la rehabilitació provisional de l’espai va anar a càrrec seu.

L’equip de Govern sorgit de les municipals del 2019 va voler tirar endavant l’antiga iniciativa municipal de recuperar l’espai per a fer-hi unes piscines naturals aprofitant la configuració rocosa d’aquesta part del litoral. La idea, però, no ha gaudit de prou consens entre els diferents grups que formen l’anomenat Pacte de Canyelles (Junts, ERC i Gent del poble). L’Estat va acabar escoltant la petició i va iniciar els tràmits per a licitar l’obra, seguint un projecte redactat per l’arquitecte David Abad. Finalment, el projecte ha quedat temporalment aparcat a l’espera de la seva redefinició.

L’alcalde rosinc, Joan Plana, ha explicat els motius en el transcurs de l’entrevista amb els lectors d’Emporda.info. Segons Plana, «l’Estat demanava a l’Ajuntament signar un conveni en el qual ens comprometíem (a part de finançar una part de l’obra) a assumir totes les despeses, obligacions i responsabilitats de la gestió d’aquest espai després de la seva construcció. Aquesta obligació, però, no estava definida ni quantificada, per això es va encarregar un informe sobre què suposava exactament».

A partir d’aquesta situació, l’alcalde admet que «sorgien molts dubtes sobre el cost econòmic i la complexitat de la gestió de l’espai: se li havia d’aplicar la normativa de piscines, ens obligava a tenir dos socorristes tot el temps que estigués obert al públic, a assumir la responsabilitat d’evitar el bany quan no hi haguessin socorristes, dutxes d’aigua calenda, petita infermeria, petit vestidor... I, per altra banda, sorgien també molts dubtes sobre si finalment es podria donar en concessió algun servei». A tot plegat s’hi va afegir un informe de la Generalitat «que qüestionava el projecte i proposava la seva reconsideració. Davant de tots aquests dubtes, per responsabilitat i rigor en la gestió pública, ens vàrem reunir amb representants de l’Estat i els vàrem traslladar la possibilitat de fer algun replantejament del projecte, possibilitat que van veure de molt bon grat i es van oferir a introduir les modificacions del projecte que demanés l’Ajuntament, sense pressa pels terminis i sense que això suposi que deixin de fer la inversió». Joan Plana creu que aquest fet «és una bona notícia. Ens permetrà consensuar quin és el millor projecte possible per a Roses».