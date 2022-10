El cuiner Joan Viñas Cos (Espolla, 1942) ha mort amb 80 anys. Va ostentar una estrella Michelin en el seu restaurant La Llar des de 1981 fins que va tancar

Joan Viñas Cos s’apassionava amb tot el que feia. Abans de ser un gran xef i de portar el restaurant La Llar de Castelló d’Empúries al capdavant de la gastronomia de qualitat, va repartir gel amb un furgoneta, va conduir un camió, i va ser soci directiu d’una empresa d’espectacles. A en Joan li agradava explicar orgullós el seu vessant d’home polifacètic.

Amb la seva dona, Rosa Maria Garrido, va saber convertir una vella masia de principis del segle passat situada a prop de la carretera de Roses a Figueres, en una restaurant de primer nivell.

Durant els primers anys la cuina de La Llar era senzilla però elaborada amb productes de qualitat; destacaven els seus cargols i platillos . El restaurant però va fer un gir quan en Joan va decidir a finals dels anys setanta fer una cuina pròpia, més elaborada i innovadora – el que avui es coneix com a cuina d’autor– i va ser uns dels pioners en oferir productes de gran valor afegit i que en aquell moment no eren habituals. Aquest gir va donar els seus fruits l’any 1981 quan la Guia Michelin va distingir La Llar amb una estrella, en bona part gràcies a plats que en Joan brodava com la suprema de llobarro amb crosta de pasta de full o el turnedó amb foie.

33 anys amb estrella

Una estrella Michelin que, amb esforç constància i tenacitat, va saber mantenir al llarg de 33 anys. Ell explicava que la base d’aquest reconeixement per al restaurant eren els productes de qualitat que feia servir i també el seu atreviment a l’hora de treballar amb productes pocs comuns. Les seves postres també tenien molta anomenada i, fins i tot, un cop jubilat continuava fent-ne per encàrrec d’alguns amics.

A La Llar va crear un plat molt especial que en Joan va batejar amb el nom de Victor, en record al seu fill.

La seva brillant trajectòria el va fer mereixedor al 2014 d’una distinció especial del sector que va rebre durant la Nit del Turisme Empordanès organitzada per l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà. I al 2019 va rebre un altre reconeixement, el premi Arjau de la mà de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus per haver contribuït a posicionar Roses com a població capdavantera en l’àmbit de la gastronomia.

La cerimònia de comiat de Joan Viñas ha tingut lloc, aquest dilluns, a l’església parroquial de SantMaria. Ha estat incinerat a Figueres.

Descansa en pau Joan.

*(Miquel Gotanegra és el president de l’Associació d’Hostaleria de l’AltEmpordà).