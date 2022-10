Cistella va inaugurar dimecres la comunitat energètica +Cistella que permetrà una reducció del consum elèctric en equipaments municipals del 30% i per als veïns que s’hi fumin un estalvi del 20%. L’energia s’obté d’una instal·lació fotovoltaica ubicada a l’escola municipal. Vint veïns s’han sumat a la iniciativa.

L’Ajuntament de Cistella va engegar el projecte en una aposta per “encapçalar i fomentar la transició energètica al municipi”. S’ha constituït la comunitat energètica amb la intenció de subministrar energia renovable i km0 als equipaments públics i als veïns que hi vulguin participar.

El projecte s’ha tirat endavant amb la participació d’Agrienergia que gestionarà la comunitat per garantir i optimitzar els beneficis mediambientals, socials i d’estalvi energètic i econòmic.

L’energia de la comunitat s’obté d’una instal·lació fotovoltaica que està ja en funcionament. Ubicada a l’escola municipal, i es reparteix amb coeficients variables al llarg de l’any entre cinc equipaments municipals: l’ajuntament, el dispensari, el camp de futbol, la piscina i l’escola. Deixaran de consumir de la xarxa elèctrica el 30% de l’energia actual que consumeixen.

Obert als ciutadans

A més, el projecte s’ha obert als ciutadans que han respost amb interès. Segons l’Ajuntament, han superat en el 20% les expectatives inicials de participació. S’ha hagut d’ampliar la part de l’energia destinada a la participació ciutadana. Són vint i no hi ha un topall. Com més veïns, però, s’haurà de repartir l’energia en detriment dels equipaments.

El disseny funcional, tècnic, econòmic i legal de la comunitat +Cistella ha anat a càrrec d’Agrienergia Solar, empresa elèctrica gironina que, amb la seva experiència al sector i la seva aposta d’innovació a favor del canvi de model energètic, garanteix l’èxit energètic i econòmic del projecte, a més dels beneficis de descarbonització plantejats per l’entorn més proper.

La inauguració serà avui a dos quarts d’onze del matí en un acte públic a la sala del Trull i serà una de les primeres comunitats al nostre territori amb assignació variable de l’energia solar generada al llarg de l’any, assegurant així el major aprofitament de la generació a dins de la comunitat, segons els usos energètics i necessitats estacionals per part de cadascú. Els veïns interessats participen en el procés de selecció de membres de la Comunitat per compartir aquesta energia, optimitzant el consum energètic individual i global. Cada membres seleccionat obté estalvi directe en la factura elèctrica, assessorament energètica individual i energia del sol renovable i km 0.

Comunitat a Figueres

Cistella ha estat pionera en la posada en marxa d’una comunitat energètica aquest any segons l’empresa Agrienergia. S’espera posar-ne en marxa en d’altres en poblacions com Vilafant o Figueres. Aquest darrer municipi va anunciar per al barri del Culubret amb plaques solars a l’escola Pous i Pagès. A banda de generar energia verda i l’estalvi econòmic, pretén ajudar a pal·liar talls de llum al barri.