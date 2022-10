La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha emès un informe desfavorable per a l’ampliació d’una granja de porcs a Palau-saverdera. Iaeden va presentar al·legacions a l’ampliació perquè està en una zona vulnerable i perquè considerava que incomplia la normativa. A mitjans de setembre, la comissió va valorar que la granja supera el llindar de no poder ampliar més del 20% de la superfície existent en data d’aprovació del Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes.

Iaeden ha posat de manifest que es preveia incrementar el nombre de caps de bestiar dels 5.172 a un total de 7.200 construint dues noves naus. L’increment, tal com ha al·legat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, superava el 20% de la superfície actual, de manera que s’ha emès un informe desfavorable, que és vinculant i que per tant atura aquesta ampliació.

aeden també havia argumentar altres problemes com la falta d’un informe que garantís que no afectaria l’aqüífer protegit sobre el qual se situa i que no s’afectés l’Espai Natural de Protecció Especial, ja que el rec de Salt de l’Aigua es troba a només 15 metres de l’explotació. El rec va a parar a la Reserva Integral dels Estanys.

Fins a 7.200 caps de bestiar

El projecte preveia incrementar el nombre de caps de bestiar dels 5.172 a un total de 7.200, construint dues noves naus. Tot i que l’argument principal per a la denegació del permís ha sigut la superació del llindar de no poder ampliar més del 20% de la superfície existent en data d’aprovació del Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes, des de l’entitat també avien manifestat que la iniciativa incomplia altres normatives, com ara tenir les naus situades massa a prop d’un camí o l’incompliment del planejament municipal.

Segons ha informat l’entitat, Iaeden ha actuat aquest any davant la construcció de noves granges, ampliacions d’instal·lacions i de caps de bestiar, irregularitats urbanístiques i renovació de llicències en la lluita per un model ramader sostenible a la comarca.

Les al·legacions a la granja de Palau-savardera es van presentar el passat mes d’abril. Des de Iaeden posen de manifest que aquest nou espai se situa a 850 metres del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a la finca de l’Olivar, propietat de l’empresa Deusedes Corcoll i fills, que es considera que és una zona d’alta sensibilitat ambiental. Aquest espai, a més, es troba dins el decret d’aqüífers protegits i a tocar a la zona vulnerable per nitrats.

Des de fa anys, aquesta entitat ecologista treballa per tal d’evitar que es tirin endavant noves construccions o ampliacions de granges de porc, perquè considera que podrien generar un impacte negatiu als aqüífers.