L'empresa adjudicatària per a la construcció d'una residència i centre de dia per a la gent gran de Vilafant ha renunciat a la concessió. L'empresa ha argumentat que li ha estat impossible trobar els recursos per poder tirar endavant el projecte.

L'Ajuntament de Vilafant va aprovar el passat ple municipal de setembre la resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària per a la construcció d’un nou centre residencial i centre de dia per a la gent gran. Segons han informat en un comunicat, la pandèmia de la Covid ha complicat l’atenció a la tercera edat, afegint la "sumada a la rigidesa de la normativa més la situació d’inflació econòmica amb l’encariment dels subministraments han estat els principals motius de renúncia".

L'alcaldessa Consol Cantenys va expressar al ple que "malauradament, després d’estar un any i mig treballant perquè aquest projecte pogués tirar endavant, no ha estat possible, entenem que és un moment difícil pel que fa aquest sector". "Considerem - va afegir - que aquest equipament és molt necessari per Vilafant, però entenem que el projecte ha coincidit amb un moment complicat". Un cop feta la renuncia, l'Ajuntament ha de tornar a parlar amb la Generalitat per tal de conèixer quina és la situació, "continuarem treballant per buscar la manera per poder fer realitat aquest equipament tan necessari per al nostre municipi", afegia Cantenys.

Durant la sessió plenària s’ha destacat que Vilafant, és una zona on hi ha una gran necessitat de places d’atenció per a les persones de la tercera edat.

Més pressupost

El ple de Vilafant també va aprovar una modificació de crèdit per augmentar en 428.300€ el pressupost per aquest 2022. D’aquests, 51.700€ provenen de subvencions d’altres administracions com per exemple la subvenció per realitzar millores a la deixalleria municipal, o la subvenció pel canvi de finestres a l’Escola Sol i Vent. La resta, 376.600€, provenen del romanent de tresoreria de l’any passat. Una modificació de crèdit que s’ha fet, sobretot per qüestions tècniques de recepció de subvencions i també per l’augment del preu de l’energia.

AODL

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilafant, amb els ajuntaments de Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, Llançà, la Jonquera, l’Escala i Vilamalla, acorden la contractació d’un agent de Desenvolupament d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). L'objectiu és aconseguir tirar endavant el pla de Desenvolupament Estratègic i econòmic de l’Alt Empordà.

En aquesta sessió de setembre, es va recordar que la comarca té molts recursos, però amb una baixa ocupabilitat i que per això cal treballar, per revertir aquesta situació, "en el cas de Vilafant tenim polígons per desenvolupar, un institut amb una oferta formativa interessant pel comerç i un sector per desenvolupar a l’entorn de l’AVE, i amb aquest conveni, treballant en xarxa, podrem continuar tirant endavant accions per assolir els objectius d’aquest pla estratègic comarcal i atraure inversions i així generar més ocupació", destacava el regidor de promoció econòmica César González.