El Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) ha presentat aquesta setmana el nou Pla LGBTIQ+ de la comarca, un document estratègic que estableixi els eixos prioritaris de treball, els objectius i les accions que es portaran a terme a la comarca, per millorar les oportunitats i condicions de vida de les persones LGBTIQ+.

El pla, coordinat per l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, està pensat perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir, i puguin fer seves les actuacions que inclou. Aquestes actuacions es basen en tres eixos estratègics de treball, que són incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en les diferents àrees del Consell Comarcal, combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, i fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+.

L’acte de presentació va ser aquest dimarts a la sala de plens del CCAE. Va començar amb la ponència Diversitat sexual i de gènere als municipis. Discursos, experiències i polítiques innovadores, a càrrec de Josan Langarita, doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, amb treballs de recerca relacionats amb l’exclusió i la intervenció social i estudis de gènere i diversitat sexual.

També es va aprofitar la jornada per presentar la nova associació LGBTI+ de l’Alt Empordà, amb la presència de la seva presidenta, Jessica Arias.

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, va ser l’encarregada de cloure l’acte. Martínez va afirmar que aquest pla és important per comarques com l’Alt Empordà, amb una gran part dels seus municipis inferiors a mil habitants, ja que, assegura, “la majoria de polítiques estan pensades per ciutats”. La presidenta va instar als ajuntaments de la comarca a què es fessin seu aquest pla “per tal d’assegurar que els serveis públics siguin cada vegada més inclusius i atenguin totes les vivències des de la seva especificitat, donant suport a tothom i contribuint a desmantellar l’arrel comuna del sexisme i la normativa de gènere".

En el seu discurs, Martínez també va tenir paraules de record per les agressions homofòbiques que s’han produït en els darrers mesos a la comarca. “Aquests fets ens interpel·len a generar espais de reflexió i, des de les administracions, a posar l’accent a la llibertat d’expressió i aconseguir que l’espai públic sigui segur”, va refermar.

L’acte, que també va comptar amb la presència del director general de Polítiques Públiques LGBTI+ de la Generalitat, va cloure amb una copa de cava i una foto de família als jardins del Consell Comarcal.