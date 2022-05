El col·lectiu LGTBI de Figueres vol fer-se visible i es constitueix com a associació

El col·lectiu LGTBI es vol fer més visible amb la constitució d’una associació d’àmbit comarcal. Arran de la mort del Samuel Luiz a principis de juliol del 2021, va arribar una demanda ciutadana de persones que pertanyien al col·lectiu LGBTI+. «Volien saber què passava amb els SAILGBTI+ de l’Alt Empordà, ja que ni per part de l’Ajuntament, ni del Consell Comarcal de l’Alt Empordà els arribava cap mena de tallers, xerrades o qualsevol activitat dirigida al col·lectiu o a la visibilització d’aquest en tota la comarca» assenyala Xavier Torrent, membre del grup motor que està impulsant l’associació.

L’especialista en polítiques d’igualtat i tècnic referent del SAI (Servei d’Atenció Integral LGBTI) de l’Ajuntament de Figueres, Manuel Nuez, també explica que conjuntament amb el SAILGBTI del Consell Comarcal i l’Oficina Jove de l’Alt Empordà van organitzar una primera trobada dirigida a persones LGTBI per a promoure un espai de trobada i escolta entorn les necessitats del col·lectiu. Va ser el setembre de 2021 i a partir d’aquí s’han anat organitzant trobades mensuals per definir què volem, com ho volem i quan ho volem». No és una tasca fàcil, així que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va oferir subvencionar un acompanyament amb l’entitat Fil a l’Agulla. Aquest acompanyament es va començar el gener d’enguany i continuarà, probablement, fins al juliol.

«Acompanyats per la dinamitzadora de Fil a l’Agulla i mitjançant el diàleg segur i reflexions transparents, vam arribar a la conclusió que hi havia una necessitat no només de garantir un espai segur per a les persones del col·lectiu, sinó també de crear una associació que ens permetés portar aquesta seguretat a tota la comarca» afirma Torrent. Amb el nom d’Associació LGBTI+ Alt Empordà pretenen vetllar pel col·lectiu i treballar conjuntament amb els agents territorials per garantir un espai segur, un punt d’informació general, així com diferents activitats dirigides tant a les persones LGBTI+, a les famílies d’aquestes i a qualsevol persona ciutadana interessada en la cultura i la lluita LGBTI+. «Tot i que encara podríem dir que estem en un estat embrionari, la nostra pretensió és constituir-nos el mes de juny, coincidint amb el Dia de l’Orgull. Esperem tenir-ho tot llest» remarca Torrent.

Per altra part, el col·lectiu es continua reunint un divendres al mes a les instal·lacions del Cercle Sport Figuerenc, de 7 a 9 del vespre. La pròxima trobada serà el dia 17 de juny.

Polèmica pel cartell i la festa «Gay Weekend Figueres»

La celebració de L’Orgull Gay Weekend Figueres previst pel cap de setmana del 17 i 18 de juny ha aixecat polèmica a les xarxes, tant pel cartell com per les activitats programades a la festa. Sota el lema Estima com vulguis, els organitzadors asseguraven voler donar visibilitat a la comunitat LGTBI, però membres d’aquest col·lectiu han assegurat que «es tracta d’un esdeveniment trànsfob, masclista i que oblida les identitats del col·lectiu LGBTIQA+».