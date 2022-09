Científics de la Universitat de Girona (UdG), l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) han alertat en una compareixença al Parlament de l'impacte que poden tenir els parcs eòlics marins projectats al golf de Roses en la biodiversitat de la zona. En el marc de la Comissió d'Acció Climàtica, el professor de l'ICM-CSIC, Josep Maria Gili, ha assegurat que es tracta d'un espai "únic" que cal preservar. "Aquí hi tenim una mica la porta essencial d'entrada perquè tot el sistema funciona (...) Qualsevol alteració que es produeixi aquí afectarà no només el golf de Roses sinó la meitat de la costa catalana", ha afirmat. "No podem posar un altre Castor", ha conclòs Rafael Sardá, del CEAB-CSIC.

Des del Parc Tramuntana, recorden que també hi ha científics vinculats al CSIC i la UdG que no s'oposen al desenvolupament de l'eòlica marina. En aquest sentit, recorden que el mes de març es va fer públic un manifest en el qual un centenar de científics reivindicaven el paper de l'eòlica marina per impulsar la transició energètica. Els promotors del Parc Tramuntana també apunten que el posicionament del grup de científics que ha comparegut aquest dimecres al Parlament es basa en una recopilació d’impactes potencials de l’eòlica marina en el cas que no s’apliqués cap mesura correctora. En aquest sentit, recorden l'estudi d'una consultora que assenyala que l’eòlica marina és compatible amb la biodiversitat del golf de Roses amb l’aplicació d’algunes mesures correctores oportunes

Coincidint amb la compareixença al Parlament, representants de diverses entitats contràries a l’actual model de transició energètica s’han concentrat aquesta tarda davant les portes del Parlament amb pancartes per exigir al Govern que escolti i es deixi guiar per les persones, els experts, que realment tenen el coneixement suficient per abordar aquest gran repte de país amb garanties i sense malmetre els territoris.