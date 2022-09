El regidor de Junts per Figueres Josep Maria Bernils, a l’oposició, va portar al ple de Figueres d’aquest dilluns, el trasllat sense consulta prèvia a la Comissió del Nomenclàtor del monument als Drets dels Pobles, tal com havia explicat des de les xarxes socials dies abans. L’escultura va ser treta, la setmana passada, del costat de l’edifici del Firal, on es feia cada any l’ofrena floral de la Diada, per a reubicar-la a la plaça de l’Escorxador.

Segons el Govern municipal, el trasllat va ser sol·licitat per les entitats que organitzen l’homenatge. L’emblemàtic monument va ser creat per l’escultor portbouenc Frederic Marès i Deulovol (1893-1991). En ell hi figura la frase «Els pobles no deuen ésser ni dominats, ni governats, sinó per consentiment propi», expressada pel president dels Estats Units Thomas Woodrow Wilson (1856-1924).