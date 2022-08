La pluja va arribar amb força a l'Alt Empordà la tarda d'aquest dimecres 17 d'agost provocant afectacions en diferents municipis, convertint la comarca de l'Alt Empordà en la tercera de tot Catalunya que va generar més trucades al número d'emergències 112, segons ha informat Protecció Civil, amb un total de setanta-cinc.

Fonts dels Bombers de la Generalitat han explicat que «la majoria de serveis van ser poc importants», els quals van ser principalment per inundacions en baixos i garatges, carreteres amb pedres a la calçada o arbres caiguts. Aquest cos d'emergències va realitzar cinquanta-sis serveis en terres alt-empordaneses entre les cinc de la tarda i les nou de la nit. D'aquestes, una trentena es van dur a terme a Roses, la població més afectada i on va ploure més amb 37,6 litres per metre quadrat entre les sis i dos quarts de set de la tarda, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. L'avinguda de Roda va concentrar les actuacions més destacades, ja que un fanal va caure damunt d'un arbre i una furgoneta es va veure afectada per la caiguda d'una palmera.

Aquestes no han estat les úniques afectacions en aquest municipi costaner, des de Salvament Marítim expliquen que «hi va haver un canvi de temps brusc, amb onades de fins a 2 metres i això va suposar un caos de trucades». Aquest cos d'emergències amb col·laboració dels Bombers i de la Guàrdia Civil van haver d'actuar en una embarcació que va anar a la deriva. A més, també van rebre avís de quatre motos d'aigua que tenien problemes, però al final van poder arribar a terra ferma sense necessitat de rebre cap ajuda. I encara aquest matí, quatre embarcacions estan esperant a l'armador, ja que han resultat afectades pel temporal.

Els efectes de la pluja també es van deixar notar a l'àrea de servei de l'AP-7 a Garrigàs, on van caure-hi fanals i arbres que els Bombers van haver de retirar. A més, aquesta matinada a Espinavessa, dins del terme municipal de Cabanelles, aquest mateix cos ha retirat un arbre que impedia el pas d'un carrer.

Segons el Meteocat, la segona població on va ploure més va ser Navata. amb 32,2 litres per metre quadrat, i la tercera va ser Castelló d'Empúries. amb 29,2 litres per metre quadrat.