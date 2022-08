El govern municipal de Roses, reunit aquest matí, ha decidit encarregar a l’empresa municipal ROSERSA un projecte per substituir gradualment la totalitat de palmeres que s’estenen per la línia de mar de la població, al llarg del passeig Marítim i de l’avinguda de Rhode. L’episodi de pluja i vent intens ocorregut la tarda del dimecres 17 d’agost, que va produir la caiguda de dues palmeres que ocasionà danys a vehicles —un d’ells amb ocupants que sortosament no van resultar ferits—, ha fet prendre la decisió per evitar futurs riscos i garantir la seguretat de persones i béns.

L’incident d’ahir no ha estat el primer ocasionat per la caiguda de palmeres a l’avinguda de Rhode. L’1 d’octubre de 2018, ja es va produir un episodi similar que provocà ferides greus a una transeünt. Davant aquests fets, l’Ajuntament de Roses ha tramés aquest mateix matí l’encàrrec als serveis de jardineria de l’empresa municipal , per a la redacció d’un pla de substitució de palmeres per arbres autòctons que evitin el perill de caiguda en casos de forts vents i temporals.

L’objectiu és avançar en aquesta substitució gradualment. El pla encarregat definirà un estudi de prioritats, on es detallaran quines han de ser les palmeres enretirades inicialment per presentar un major risc, així com quines espècies d’arbrat autòcton reuneixen les millors condicions d’adaptació i seguretat per a la seva substitució. El projecte marcarà les fases i ordre d’actuacions fins a finalitzar la substitució total i garantir la seguretat de persones i béns al llarg de tota la línia de mar rosinca, molt concorreguda per vianants i vehicles al llarg de tot l’any.

L’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, remarca que "la decisió és fruit de la necessitat d’actuar davant els fets produïts en les darreres hores i també l’any 2018, i davant les previsions que auguren importants temporals a la costa en el futur com a conseqüència del canvi climàtic. Cal que ens adaptem a les necessitats que aquest canvi requerirà i garantir per sobre de tot la seguretat de les persones. Per això encarreguem avui aquest pla que permetrà que el passeig de Roses mantingui la seva qualitat, amb l’arbrat més adient possible i amb les condicions de seguretat necessàries"