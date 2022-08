Figueres va acollir la celebració el passat 6 d’agost de la Festa Nacional de Bolívia, que commemora la celebració dels 197 anys d’independència. L’Ajuntament, a través de diferents representants, es va sumar als actes de trobada de la comunitat boliviana de Figueres i comarca, al recinte firal, on van oferir una demostració de la seva gastronomia i també uns mostra de la seva cultura popular a través de balls tradicionals amb els seus vestits tradicionals. La celebració que no s’havien pogut fer des de 2019 per raó de la pandèmia s’ha fet a Figueres en col·laboració amb l’Asociación 6 de Agosto per unir els llaços culturals i socials amb la comunitat boliviana que fa dècades que està instal·lada a la capital de l’Alt Empordà i arreu la comarca.