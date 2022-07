Unes trenta persones s’han concentrat a l’estació de Vilajuïga el 23 de juliol per exigir garanties sobre la continuïtat del transport de viatgers per la línia de tren entre Figueres i Portbou. Els manifestants reclamen «un servei eficaç que possibiliti l’ús generalitzat del tren amb horaris suficients i adequats per permetre l’enllaç amb altres formes de transport públic». També demanen la recuperació de les aturades al baixador de Garbet en el que seria la correcta adaptació del servei ofert a les necessitats de la gent. En la protesta, s’ha insistit, d’altra banda, «en la necessitat de dignificar les estacions actuals millorant-ne els serveis de megafonia, l’accessibilitat i la seguretat». La plataforma ciutadana ha lliurat, a l’Ajuntament de Vilajuïga, 1.200 signatures amb les seves reivindicacions perquè les traslladi als organismes competents.