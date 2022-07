La jornada començava amb la tradicional catifa de sal davant de l'església, aquest any amb una clara al.legoria a la pau.

Després de dos anys sense poder fer la tradicional processó, la Mare de Déu del Carme ha pogut embarcar-se de nou per fer el recorregut des del port fins a la Platja, per després seguir per terra fins a l'església. Ha sigut una de les processons més multitudinàries, amb moltíssimes barques acompanyant el vaixell de Mare Nostrum que duia la imatge de la Verge i també molt públic seguint l'acte des de terra.

Un cop a la Platja, s'han unit a la processó la norantena d'homenatjats d'aquest any a l'Homenatge a la Vellesa (majors de 73 anys), que han participat a la solemne Eucaristia i també ho faran al dinar de germanor que es fa a la Sala Polivalent.

Aquesta tarda es completen els actes de la Festa del Carme amb una audició de sardanes a la Riba (19h) amb la Cobla Costa Brava i un ball de fi de festa, també a la Riba (22.30), amb l'Orquestra Internacional Costa Brava.