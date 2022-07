L'Escala fa una forta aposta per les activitats culturals i turístiques, on la descoberta del territori, l'actiu-natural , el benestar i el turisme esportiu i familiar tenen un paper destacat dins la programació de les més de 300 activitats que estan programades al municipi aquest juliol i agost. La programació d’estiu estrena el nou lema turístic “l’Escala és vida”.

Les activitats de dinamització cultural i turística, s’han recollit un any més en una agenda en idiomes (català, castellà, francès i anglès), dividides per temàtiques-públics. Aquesta agenda s’ha presentat públicament a l'Ajuntament de l'Escala, així com un nou número de l’agenda trimestral cultural El Saler i els programes d’estiu de rutes culturals, sardanes i festival Portalblau.

Entre les activitats programades aquest estiu, cal destacar la recuperació de les sardanes d’estiu i de la Cantada d’Havaneres de l’Escala en el format prepandèmic. També s’aposta per activitats de benestar i salut, així com de descoberta del territori, amb sessions de zumba, ioga o pilates i rutes guiades que permeten descobrir el barri vell, Sant Martí d’Empúries, els búnquers defensius o les rutes Víctor Català i Josep Pla, entre d’altres opcions. En l’apartat d’actiu-natura, les opcions també són múltiples aquesta temporada, des del bateig de submarinisme o l’snorkel a rutes en caiac, paddle o bicicleta de muntanya.

La gastronomia i el peix blau tenen també un important protagonisme a l’oferta d’estiu, amb tallers gastronòmics i de pesca, visites a la subhasta del peix, tastets de peix blau...

En l’apartat musical, també hi ha una àmplia oferta, des de la clàssica al concert de Maribel en Xancletes, passant pels múltiples concerts programats pel festival Portalblau, pel qual passen, entre d’altres, Texas, Clara Peya, Ramon Mirabet, Stay Homas, Els Catarres, El Pot Petit o Ara Malikian.

D’altra banda, el mercat d’estiu Riba Market passa aquest any als dijous.