L’empresa que va guanyar el concurs públic per a l’organització del castell de focs de la revetlla de Sant Joan a Roses, Pirotècnia Igual, s'ha disculpat i ha assumit la responsabilitat per l’anul·lació de l'activitat. El director general de l'empresa, Patxi Igual, ha comparegut avui en un acte públic per a explicar les circumstàncies de la suspensió. Ho ha fet en el saló de plens de la Casa de la Vila al costat de l’alcalde, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Èric Ibañez.

Igual ha assegurat que “en trenta anys no ens havia passat mai un cas semblant, excepte en una pedregada a Igualada. Des de fa deu anys estrem disparant els focs amb sistemes digitals. Són sistemes molt sensibles que poden curtcircuitar-se amb l’aigua salada. No vam preveure, per culpa nostra, que l’aigua arribaria i que ompliria els mòduls”, els quals van quedar afectats per l'onatge i que s’havien instal·lat a la bocana de la riera Ginjolers. El problema tècnic va impedir el llançament del castell de focs.

L’Àrea de Cultura ha buscat una alternativa i organitzarà un castell de focs artificials per Cap d’Any, a càrrec de la mateixa empresa, i que s’acompanyarà d’una festa que organitzarà l’Ajuntament per a potenciar aquesta data assenyalada, segons han informat els responsables municipals. Roses també té programat un castell de focs per la festa del 15 d'agost.