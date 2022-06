Roses es queda sense focs artificials per un problema tècnic de l'empresa contractada

Desencís i sorpresa és la que s'ha viscut, aquesta passada nit, en el front de mar de Roses, a causa de la suspensió´inesperada del llançament de focs artificials de la revetlla de Sant Joan. El programa d'actes s'havia desenvolupat amb total normalitat des de l'arribada de la Flama del Canigó amb la recepció a l'Ajuntament per part de l'alcalde Joan Plana i altres membres de la corporació.

⚠️ Malauradament ens veiem obligats a anul•lar definitivament els focs artificials de Sant Joan degut a problemes tècnics que els artificiers contractats no han estat capaços de solucionar. pic.twitter.com/vGkJTw2uAy — Ajuntament de Roses (@AjRoses) 23 de junio de 2022

A les onze de la nit era previst el llançament dels focs artificials des de primera línia de mar, a la zona de l'espigó de sortida de la riera Ginjolers, però els artificiers que havien d'executar el procés no van poder fer-ho. L'alcalde explica que "ens van dir que els havia entrat aigua en un punt i que trobar-lo i arreglar-ho els hi podia suposar molta estona. Vàrem donar una hora de marge per si els podíem fer encara que fos amb retard, però finalment els vàrem haver d'anul·lar, la qual cosa ens va saber molt de greu perquè ens va espatllar part de la festa". L'Ajuntament, a través de les xarxes socials i de la intervenció de regidor de Cultura, va informar de la situació. Joan Plana té clar que "hem d'estudiar els fets i veure si cal demanar responsabilitats a l'empresa contractada".

La resta d'activitats programades van afavorir l'ambient festiu d'una revetlla que ha portat molta gent al carrer i que ha omplert terrasses de bars i restaurants, a més de fer molt participativa la nit musical, en la qual no hi ha faltat el ball de gegants en el passeig.