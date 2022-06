L'Ajuntament de Figueres ha lliurat aquest matí les claus de les parcel·les dels horts urbans de la Closa Rasa per als propers 4 anys, al barri de la Marca de l'Ham. L'objectiu és incentivar l'agricultura ecològica a la ciutat i empoderar diferents col·lectius.

En total s'han lliurat 25 parcel·les: 21 a persones de la ciutat, 1 per a l'Escola de Noves Oportunitats de Alt Empordà, una parcel·la per Suara Cooperativa, una per Anima Mater i una per a l'Escola Anicet de Pagès.

La regidora de Serveis Urbans, Sònia Trilla ha explicat que "és important tenir aquesta oferta a la ciutat per tal que gent gran, entitats i veïns en general puguin cultivar el seu hort i tenir les seves pròpies verdures sense sortir de la ciutat. Alhora és un servei públic al qual tothom hi pot accedir".