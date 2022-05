Amb l’objectiu de visualitzar les entitats figuerenques relacionades amb la cooperació internacional, Figueres va acollir diumenge passat la primera mostra d’ONG, amb motiu de les fires i festes de la Santa Creu. Deu entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació de la ciutat van poder mostrar els projectes que realitzen arreu del món a través de vídeos, fotografies, revistes i jocs.

Salut Empordà Cooperació, Bicicletes sense fronteres, Dniger, Acaps, Hesed, Mans Unides, Associació pel desenvolupament del riu Senegal, Children of Africa, Dzuri Daima i Mussidal van apropar la seva tasca al públic. «Som un grup de gent que ens hem associat per aconseguir un somni: justícia social» es presenten els participants.

Les entitats presents a la fira reben per part de l’Ajuntament de Figueres subvencions per ajudar a tirar endavant els seus projectes i a través de la fira «es pretén que hi hagi un retorn a la ciutat» explica Xavi Torner, president de Dníger.cat i un dels impulsors de la mostra. Altres associacions que hi han estat presents mostren amb satisfacció el fet de poder fer ressò de la seva tasca, que sovint queda amagada davant la societat. El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat a Figueres és un òrgan de participació sectorial amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la promoció de la cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món. Per poder formar part, les associacions han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions i disposar d’un grup estable a la ciutat. Entre les funcions del Consell està la d’elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament en el tercer món.