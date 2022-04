L'energia que desprèn la Colla Castellera de Figueres es palpa en el bon ambient dels seus integrants. Els Merlots tenen un paper fonamental en la difusió de les tradicions i la cultura catalana i també amb el compromís social que els porta a fer costat a totes aquelles persones que més ho necessiten.

Ja fa vint-i-cinc anys que naixia, a Figueres, la Colla Castellera, també coneguda com Els Merlots. Era el setembre de 1996, quan un grup de persones unides per l’afició a fer castells es van trobar amb ganes de crear una nova colla castellera. La primera aparició pública va ser l’octubre del mateix any a Figueres, i uns mesos més tard va tenir lloc el seu bateig públic, també a la ciutat, en el marc de les Fires i Festes de Santa Creu. Aquell mateix any, ja van descarregar tota la gamma de castells de 6 i, a finals d’any, el 3 i 4de7.

El gruix social de la colla va anar creixent ràpidament i el primer any ja s’hi va unir un grup de grallers de la ciutat i van començar a editar la revista anual Tramuntxaneta. Al llarg dels anys següents, la colla va anar creixent i millorant la tècnica i es va anar integrant dins el teixit cultural de la ciutat. El 2000, any del primer viatge a l’estranger de la colla, a Itàlia, és recordat per la seva participació en el XVIII Concurs de Castells de Tarragona. La colla figuerenca va obtenir la 9a posició.

A partir d’aquí, però, l’assistència a assajos i actuacions va patir una davallada, i, consegüentment, va baixar el nivell de la colla, tot i no perdre mai l’altura dels set pisos.

El 2006 és un any fonamental per a la colla. Es va inaugurar el Molí de l’Anguila, un local per entitats culturals amb un espai destinat a ells. Va tenir local propi, cosa que va suposar l’empenta definitiva per a la Colla Castellera de Figueres, que, des d’aleshores, no ha parat de créixer, tant en gruix social com en tècnica i equilibri. I és que any rere any s’han superat els registres de l’any anterior.

Els últims anys han sigut els de modernització, tecnificació i consolidació de la Colla, tant en l’àmbit tècnic com social a la ciutat.

Per tot això, van acabar la temporada 2019 i començar la 2020 amb rècord de castells i de nivell casteller. En l’última actuació de l’any van portar un castell inèdit, el de vuit pisos. A més, el 2020 van entrar quaranta persones noves a la colla i feien proves de castells «espectaculars», tal com explica l’actual president de la colla, David Pujol.

La interferència de la Covid

Els mesos abans de la pandèmia, la Colla Castellera de Figueres es trobava en ple creixement. Precisament per això, l’arribada de la Covid els va «trinxar».

Una de les característiques del món casteller és que es tracta d’una activitat on participen famílies senceres i per això, quan diuen que són una gran família, és literalment així. En el cas d’Els Merlots, abans de la pandèmia s’assajava els dimecres i els divendres, però també els caps de setmana, quan tenien actuacions o feien activitats diverses. «Som una entitat molt propera, i en parar tant temps, els vincles personals i la cohesió de colla han quedat tocats», afirma David Pujol.

«Hem passat dos anys molt durs», assegura el president. I és que, les colles castelleres són de les activitats que han estat tancades més temps a causa dels requisits que havien de seguir a l’hora d’assajar per motius sanitaris. Els Merlots van reprendre els assajos el setembre passat, però aquestes restriccions «ho feien tot molt complicat». Només podien assajar grups de 25 persones, amb mascareta, vacunats, només durant una hora i no podien tancar les pinyes perquè havien de mantenir la distància de seguretat. «Era tot molt precari», confessa David Pujol. I tampoc podien fer actuacions. «Sempre hem intentat no posar en perill ningú de la colla ni de fora, sent molt estrictes, però sent conscients que perdíem l’activitat castellera. L’important era començar, obrir la porta i que la gent entrés».

Estar aturats sense poder assajar durant gairebé dos anys també ha fet que els membres de la colla hagin buscat activitats per omplir les hores que no feien castells, com explica Pujol. Per això «tornar a enganxar la gent al món casteller ens està costant», assegura. Tot i això, afirma que, des que van reiniciar els assajos, la gent ha anat tornant i responent bé.

Actualment, la Colla Castellera de Figueres compta amb 250 socis, però busquen més gent, especialment mainada i jovent. El seu objectiu principal és eixamplar la base per recuperar el nivell casteller que tenien abans de la pandèmia i també el gruix social. I és que, a part de fer castells, si una cosa caracteritza Els Merlots és la implicació social amb Figueres i la ciutat.

Compromís social

«Sempre hem estat al costat dels drets humans», afirma David Pujol, i l’exemple és que diverses agrupacions de la ciutat, de diferents temes socials relacionats amb el feminisme o el col·lectiu LGTBI, per exemple, els han contactat. El president de la colla assegura que especialment des de fa cinc anys cap aquí estan treballant molt en això i que, de fet, tot el món casteller ho està fent. «N’estem més que orgullosos, perquè som una entitat viva a la ciutat i hem d’estar compromesos amb la ciutat i la comarca». Així ho van fer, també, amb els refugiats ucraïnesos, acollint famílies i mainada. «Com que tenim espai per mainada, van venir i vam fer-los jugar, sentir-se nens altra vegada». I és que, el compromís de la colla és absolut. «Sempre hi serem i sempre hi hem estat, i amb tot projecte social de la ciutat i la comarca que puguem ajudar, no deixarem de fer-ho. És una part important de l’entitat, més enllà dels castells».

Un altre exemple d’aquest vessant social és la col·laboració de la colla, des de ja fa uns anys, amb l’entitat d’integració juvenil Ksameu de Figueres. Durant la pandèmia, com que no podien fer activitats conjuntament, la colla castellera va fer un donatiu de 1.500 euros al projecte. La intenció és reiniciar els tallers aquest any. Com explica David Pujol, «com a entitat intentem que la seva mainada i joves, que tenen dificultats familiars i econòmiques, puguin tenir una relació amb l’entorn social més enllà de la seva família, obrir les portes». El que feien era incorporar aquesta mainada a l’entitat i treballar-hi per intentar ampliar la seva vida social i que veiessin nous horitzons i nova gent. «Volem que més enllà del seu entorn, amb maldecaps i problemes, vegin que poden tenir-ne un de diferent».

El diumenge 27 de març, Els Merlots van fer la primera actuació de la temporada a la Salut de Terrades, una actuació que fan cada any des de la fundació de la colla. Tot i la por que tenien, ja que porten temps inactius, tota la colla «va respondre molt bé». A Terrades, a més de l’actuació, sempre fan un pilar caminant i una ofrena de flors a la Mare de Déu de la Salut.

Il·lusions renovades

Ara fa uns mesos, acabada la temporada 2021, va tenir lloc el canvi de directiva, que estava previst pel 2020. L’objectiu era, segons l’actual president, trobar un equip preparat en el seu àmbit i amb ganes renovades, il·lusió i projectes nous per començar a treballar. Així, tant l’equip directiu com el tècnic s’han renovat completament. «Vam trobar un equip molt maco. Novells amb moltes coses, però que ho compensen amb esforç», explica David Pujol, l’actual president, que assegura que aquests canvis aporten aire fresc a la colla. Tot i això, Pujol seguirà un any més al càrrec per fer de pont entre l’antiga junta i la nova, i deixarà la presidència de la colla d’aquí a un any: «Crec que és sa i necessari que a una entitat hi hagi canvis, i més si són a bo, amb aires nous i idees noves».

Per tot això, es fa evident que la Colla Castellera de Figueres és una part important del teixit associatiu de la ciutat. «El pòsit acumulat de tots aquests anys ha deixat petja a la ciutat. La gent sap que hi ha una colla castellera i que hi és viva i hi col·labora», declara David Pujol. «Això fa anys no ho teníem. I és només posar el play com a entitat i de seguida reps el suport i l’escalf de la gent». Assegura que en els moments actuals, on tot es comença a reactivar, diversos col·lectius i comerços de la ciutat s’han interessat per participar amb la colla. Això demostra que, «tot i la Covid, hem fet passos endavant, al costat de tothom que hem pogut, i la gent ens ho retorna».

La propera actuació de la colla és aquest dissabte dia 9 d’abril a Salt, amb motiu del 26è Aniversari dels Marrecs de Salt. També actuaran a Mataró per la Diada de Sant Jordi, el dissabte 23 d’abril, juntament amb els capgrossos de la ciutat.

Petons de Santa Creu, la campanya d’Els Merlots per a la positivitat i la inclusió

Durant les Fires i Festes de la Santa Creu del passat 2021, la Colla Castellera de Figueres va posar en marxa la campanya audiovisual «Petons de Santa Creu». Com que no es va poder celebrar la tradicional diada castellera, Els Merlots van decidir impulsar una campanya per promoure l’amor i l’estimació entre persones en un moment en què les abraçades i els petons havien quedat minvats per la Covid. Els castellers enviaven fotografies fent-se mostres d’afecte que després penjaren a les xarxes i projectaren a les pantalles repartides per la ciutat, amb la intenció que més gent se sumés a la iniciativa.