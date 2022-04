Els representants institucionals de la Taula de treball de les alcaldies de l’Alta Garrotxa-Salines-Vallespir publiquen un manifest on mostren de nou el seu malestar pels talls dels passos fronterers. Entre altres, l'han signat, els ajuntaments de Banyuls, d’Espolla i de Rabós.

"Hem vist com des de l'11 de gener de 2021 l’estat francès ha tallat cinc carreteres o passos fronterers col·locant blocs de formigó: el coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de Manrella a les comarques de l’Alt Empordà, Alt Vallespir, Vallespir i Alberes i, el camí d’Aja i la carretera de Vinyola, a l’Alta i Baixa Cerdanya, sense cap comunicació prèvia als territoris afectats", comença el manifest que han fet públic. El tancament del coll de Banyuls i el coll de Manrella, més d'un any després, encara existeix "malgrat les diferents accions que s’han dut a terme per denunciar aquests tancaments", lamenten.

La Taula de Treball de les alcaldies de l’Alta Garrotxa-Salines-Vallespir compta amb la presència dels següents municipis: Ajuntament de Lamanera; Ajuntament de Sant Llorenç de Cerdans; Ajuntament d’Arles; Ajuntament d'Els Banys; Ajuntament de Reiners; Ajuntament de Ceret; Ajuntament de Morellàs; Ajuntament de Camprodon; Ajuntament d’Albanyà; Ajuntament de Maçanet de Cabrenys; Ajuntament de la Vajol; Ajuntament d’Agullana; Ajuntament de Costoja; Ajuntament de Serrallonga; Ajuntament de Montagut i Oix; Consorci de l’Alta Garrotxa; Consorci Salines-Bassegoda; Comunitat de Comunes de l’Alt Vallespir; i la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

Tal com han reiterat en diverses ocasions, aquests tancaments, "perjudiquen la cohesió territorial i causa un gran dany a l’economia dels municipis afectats" i, a més, assenyalen que "el formigó impedeix el pas a qualsevol sistema d’emergències en una situació de risc o emergència en aquests territoris". Uns blocs de formigó que contradiuen la voluntat del Tractat de Schengen, que té com a objectiu garantir la lliure circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers a les fronteres internes.

En aquest sentit, els representants de la Taula de treball de les alcaldies de l’Alta Garrotxa-Salines-Vallespir manifestem de nou el seu rebuig al tancament dels passos secundaris fronterers "com a una greu acció que atempta contra el Codi de fronteres de Schengen, i demanem l’obertura immediata i definitiva d’aquests passos", manifesten.