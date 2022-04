Amb l'arribada d'abril, s'ha obert la porta a la tramuntana a l'Alt Empordà. El meteoròleg escalenc Sergi Corral explica que aquest fort vent es manté demà dissabte, però diumenge anirà cap a la baixa. Aquest fenomen està acompanyat d’una entrada d’aire fred potent i inusual per a l’època. Les temperatures que es registren aquests primers dies d'abril són més pròpies del ple hivern. La tramuntana ha superat els 120 km/h per sobre del Cap Norfeu i entre 95 i 110 km/ h entre el Golf de Roses i Costa del Montgrí. "Mentre bufi el vent, no arribarà a glaçar a la plana. A la muntanya, la temperatura és molt baixa, sobretot a la zona del Pirineu, on aquests dies s’estan registrant les mínimes de l’any.

El meteoròleg avança que, de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve, la situació anirà remetent i, a partir de dimecres, el temps és previst que millori força. Entre els episodis meteorològics destacats de març, cal destacar que ha estat plujós. Del dia 11 al 18 de març es van superar els 100 mm a sectors de la nostra comarca, amb 191,3 mm a Lliurona.