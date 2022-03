Els oficis i la formació professional són sortides laborals tan vàlides com ho són els estudis universitaris. Precisament per deixar-ho palès, la Fundació dels Oficis, en col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, ha organitzat, per segon any consecutiu, el Saló dels Oficis. Aquest ha agrupat durant dos dies –el 24 i 25 de març– al castell de Sant Ferran de Figueres més de 100 empreses, 56 estands amb l’oferta formativa de la comarca, i més de 1.600 estudiants de tots els centres educatius de secundària de la comarca. Les seves famílies van poder gaudir de la mostra el divendres a la tarda.

I és que, en aquest sentit, Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, durant la inauguració del Saló va manifestar que «des de l’Ajuntament apostem per la formació professional. Figueres vol ser una ciutat referent de la formació professional a Girona». Tanmateix, August Conesa, president de la Fundació dels Oficis, va destacar que «és important que les empreses estiguin al costat de l’educació, i nosaltres volem ser el nexe». 19 «Una proposta interessant» Aquesta és la valoració que molts alumnes han fet del Saló dels Oficis, i és que aquesta mostra els ha permès explorar vies de futur. «És una proposta que crec que ens pot ajudar molt a decidir què volem estudiar. Jo ho tinc bastant clar, però el Saló crec que pot ajudar a joves que no ho tenen tant», deia David Ramos, un alumne de 4t d’ESO de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres, i que va assistir a la fira. En aquest sentit, cal esmentar que la rica varietat de propostes que hi va haver durant el Saló dels Oficis, va permetre descobrir, fins i tot, noves vies professionals: «Quan crec que tinc decidit què vull fer, veig que hi ha més oportunitats, i em perdo», explicava, somrient, Amal Soffi, també alumna de l’Institut Monturiol. View this post on Instagram A post shared by Setmanari de l'Alt Empordà (@emporda_info) Més ofertes i més varietat Enguany, el nombre d’empreses i entitats que han «plantat» la seva parada a la mostra ha crescut, i és que hi ha agrupat empreses de molts sectors: els de les activitats físiques, l’administració, el comerç i màrqueting, la sanitat i els serveis. Tot plegat, ha permès que els alumnes coneguin totes les professions que poden haver rere una empresa. «Per exemple, en el nostre cas, que som un celler, donem a conèixer les feines de la vinya, els departaments comercials, de producció... i, fins i tot, enoturisme», detallava Marta Holgueras, del departament enoturisme del Grup Oliveda. Tanmateix, el Saló també ha permès descobrir entitats públiques, com per exemple les escoles de bressol municipal. «Tenen una edat difícil quan han de triar què estudiaran, i aquesta proposta és interessant i pregunten molt i s’informen», valorava Lourdes Lladó, educadora de la llar d’infants Els Pins de Figueres. En definitiva, aquesta ha estat una mostra que ha servit per reconèixer la importància de la formació professional, quelcom que a vegades, malauradament, desprestigiem. I és que, com explicava Carles Genover, professor de l’Institut de Vilafant: «Aquest és un acte de valoració dels estudis professionalitzadors. S’ha de destacar que l’estudiant té la possibilitat de continuar el seu procés formatiu orientat en el món de l’empresa; que vagi adquirint habilitats per millorar com a futur professional, i com a persona». Perfils «Jo tinc bastant clar què estudiaré, però el Saló crec que pot ajudar joves que no ho tenen tant» David Ramos - Alumne de 4t d'ESO de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres «Quan has de triar què estudiaran, tenen una edat difícil. Aquesta proposta els pot ajudar a informar-se» Lourdes Lladó - Educadora de la Llar d'infants Els Pins de Figueres «El Saló dels Oficis és un acte que valora la importància dels estudis professionalitzadors» Carles Genover - Professor de l'Institut de Vilafant Nosaltres, que som un celler, donem a conèixer les feines a la vinya, els departaments comercials, de producció... Marta Holgueras - Departament d'etnoturisme del Grup Oliveda «Hi ha tanta varietat que, quan tinc decidit què estudiaré, veig que hi ha més oportunitats» Amal Soffi - Alumna de 4t d'ESO de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres