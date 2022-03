La Iaeden-Salvem l'Empordà, conjuntament amb altres entitats ecologistes del territori, han presentat al·legacions al parc eòlic Galatea de la Jonquera. Denuncien que el projecte, que inclou nou molins de vent de 200 metres d'alçada, incompleix el pla urbanístic municipal i el territorial de les comarques gironines. A més, les entitats asseguren que els promotors fragmenten en tres parcs de menys de 50 MW el projecte complet de 99 MW, per evitar així haver de demanar permís al Ministeri de Medi Ambient, amb la corresponent demora. També denuncien que l'estudi d'avifauna que s'ha aportat és "incomplet", que la instal·lació dels molins afectarà ecosistemes protegits i al patrimoni cultural i geològic.

Cal tenir en compte que durant el període d’exposició pública també han presentat al·legacions els ajuntaments alt-empordanesos de Viladamat, Mollet de Peralada, Peralada, Sant Climent Sescebes, Pontós, Capmany i la Jonquera. També ho han fet la DO Empordà, l’Institut d’Estudis Empordanesos i el Centre Excursionista Empordanès, entre d’altres. Pel que fa a les entitats, a banda de la Iaeden, les al·legacions compten amb el suport de l'Associació Stop Macroparc eòlic marí de Roses, ALLIMO, Associació Salvem la Platja de Pals i altres entitats de l’Alt Empordà.

Des de la Iaeden adverteixen que aquestes al·legacions estan emmarcades dins una campanya més àmplia per tal d’aturar aquells parcs eòlics que consideren que afecten "greument el territori i que no estan alineats amb l’objectiu d’aconseguir una transició energètica justa i sostenible". En aquest sentit, l'entitat exigeix una planificació de la implantació de les energies renovables "on es prioritzi l’interès públic davant els interessos de les grans empreses constructores". Per tot plegat avisen que seguiran presentant al·legacions i mobilitzant-se.