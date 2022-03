L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell ha sigut el convidat d'aquest dimecres 9 de març a la trobada online amb els nostres lectors. Aquests s'han interessat per temes com la seguretat, la neteja o la situació de l'institut-escola El Bruel.

També s'han plantejat qüestions de matèria econòmica. Una lectora (Rosa Maria) li ha preguntat si hi ha previsió d'ampliar les places hoteleres a la zona d'Empuriabrava, "crec que en un futur seria interessant per a consolidar un nou tipus de turisme, és la meva opinió", ha comentat. L'alcalde ha respost estar d'acord amb la seva afirmació: "Crec, com vostè, que estem mancats de places hoteleres". I ha explicat que "el POUM actual aprovat ja preveu unes zones de desenvolupament hoteler" però, destacant, que és una qüestió que "correspon a les iniciatives privades".

Els lectors també han aprofitat la trobada per traslladar a l'alcalde tant reclamacions com felicitacions.

Llegeix totes les preguntes i respostes d'aquesta trobada digital aquí.