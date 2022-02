L’Ajuntament de Roses engega una ferma aposta per a la potenciació i la rendibilitat del sector primari del municipi, a través de la implementació de diferents projectes que es preveuen executar al llarg del període 2022-2027. El màxim objectiu d’aquest pla és incidir en un desenvolupament sostenible del sector, amb una gestió agrícola i forestal que preservi i posi en valor el paisatge, i que repercuteixi al mateix temps en un major rendiment per als propietaris agraris i forestals i per a les activitats pesqueres.

El pla neix dels estudis previs duts a terme per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, recollits en un document de treball presentat a la Generalitat l’any 2021, on es detallaven projectes i accions relacionats amb l’obtenció d’informació, la divulgació i la dinamització del sector primari al municipi. Aquest pla de treball ha estat aprovat per la Generalitat mitjançant la concessió d’una subvenció cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (FSE), i s’ha materialitzat en la recent contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, que a partir d’ara desenvoluparà i executarà les accions projectades.

En definitiva, el pla que Roses activa té per missió conèixer l’estat socioeconòmic del sector primari del municipi, difondre la seva importància per a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental i impulsar la seva dinamització.

Més de 3.000 hectàrees agrícoles i forestals

Amb més de 3.000 hectàrees de terreny agrícola i forestal (localitzades majoritàriament en el Parc Natural del Cap de Creus), Roses adquireix el propòsit establert pel Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà, d’identificar els Sistemes Agraris d’Alt Valor Natural (SAVN) del municipi.

A partir de la radiografia del territori que s’obtingui en aquesta fase inicial, l’Ajuntament té previst iniciar els contactes amb els propietaris i propietàries i oferir-los informació i assessorament entorn a les possibilitats de recuperació de cultius tradicionals com l’olivera, la vinya i les pastures; a com optar a ajudes i subvencions; i a la importància de la preservació i conservació dels elements naturals i patrimonials de les seves finques, afavorint així la recuperació del paisatge de mosaic.

Paisatge de mosaic contra els incendis de quarta generació

Els paisatges de mosaic es caracteritzen per la combinació harmònica de diferents cultius com oliveres, vinyes i pastures, amb presència de taques forestals i elements patrimonials com les construccions amb pedra seca. Una composició paisatgística que aportaria grans beneficis per al conjunt del Parc Natural del Cap de Creus i per al municipi de Roses, ja que actuen com a elements de prevenció de grans incendis forestals. Gràcies a la gestió de finques, les grans àrees ocupades per matolls es transformarien en zones amb diferents cultius, pastures o terres en guaret, amb una menor quantitat de combustible a cremar i, per tant, una major resistència a la propagació d’incendis.

Proximitat i alt valor gastronòmic del peix de la Llotja de Roses

Amb el tècnic AODL de desenvolupament sostenible del sector primari, es duran a terme diferents accions com la realització d’una prospecció de les empreses pesqueres per tal de conèixer l’estat socioeconòmic del sector, analitzar les seves necessitats i determinar quines són les mesures necessàries per a la seva millora.

Una acció important serà la difusió entre la ciutadania dels projectes de pesca sostenible en els quals participa la flota pesquera del port de Roses, realitat que dona un gran valor afegit al seu producte, fresc i de proximitat, i que cada cop més és capturat d’una manera sostenible i respectuosa amb els recursos pesquers. Una altra des les accions contemplades serà incentivar entre la ciutadania el coneixement i el consum d’aquest peix local, a través de la divulgació pedagògica sobre el seu alt valor gastronòmic i els beneficis que el seu consum té per a la salut de les persones.