Anna Espelt, propietària del Celler Espelt i d'una de les vinyes que hi ha a la zona de Cala Montjoi de Roses, assegura que l'incendi originat aquest dilluns a la nit els va generar "por", però també "alegria" quan van veure que "les pastures funcionen". De fet, un dels principals frens del foc va ser la zona de vinyes i pastura que tenen.

Estem tristes perquè avui ha cremat un tros de Mas Marès.



No ens sorprèn, arrosseguem una sequera que ve de mesos enrere. De fet vam tenir molta sort l'estiu passat, vam tenir un avís, el risc continuava i continua.



Sabíem, ho hem comprovat, que el mosaic ajuda a parar el foc pic.twitter.com/EmjrggcDtO — Espelt Viticultors (@CellerEspelt) 22 de febrero de 2022

Espelt ha recordat que "fa 18 anys" que van iniciar un projecte per "conservar una biomassa baixa" a la zona que consisteix en fer pasturar vaques en terrenys propers a la vinya per reduir el risc d'incendis. En paral·lel, els Bombers segueixen controlant la zona remullant els terrenys afectats i hi ha cinc vehicles voltant per la zona.