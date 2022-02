Un centenar de veïns del barri Olivar Gran van manifestar-se divendres passat contra la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil 4G al solar on s’ha de construir el nou pavelló de Figueres. L’Associació de Veïns del barri va decidir aquesta acció en una reunió que es va celebrar dijous passat per aturar l’antena i han anunciat noves mobilitzacions les properes setmanes, segons confirma el president Carlos Martin.

Els veïns del barri i també de l’entorn s’han mostrat molt preocupats pels problemes de salut que comportarà l’antena «tan a prop de la zona residencial tenint en compte que també hi ha sis centres escolars al voltant». Així mateix han recollit 868 signatures en contra de l’antena que han presentat a l’Ajuntament de Figueres. A la recollida, s’hi han sumat l’escola Amistat de Figueres i l’institut Olivar Gran. Els veïns també han criticat la falta de transparència de l’equip de govern: «No ha comptat amb nosaltres perquè han concedit el permís d’obres a l’empresa i han iniciat la instal·lació sense consultar-nos». Els veïns recorden que l’antena de la companyia de Telefònica es va instal·lar fa uns anys al Rally Sud on ja va generar molt de rebuig i que des de l’Ajuntament es van fer gestions perquè es retirés d’aquell emplaçament. Ara els veïns de l’Olivar Gran demanen que es traslladi a un altre punt de la ciutat i remarquen que el lloc previst inicialment era a Can Badosa.

Des de l’Ajuntament, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, ha sortit al pas de les acusacions fetes pel portaveu de Junts per Figueres (JxF), Jordi Masquef, sobre el fet d’amagar informació i de manca de transparència als veïns de l’Olivar Gran per la instal·lació d’una antena i defensa en un comunicat que l’administració municipal «no té competències en la ubicació que decideixen les companyies operadores». Remet a la llei quan diu que «s’estableix que les telecomunicacions són serveis d’interès general que es presten en règim de lliure competència». Per aplicar-ho, el regidor afirma que cal un Pla de desplegament aprovat prèviament i recorda que, «en aquest cas, es remunta al ple celebrat el juny de 2015, quan l’Ajuntament de Figueres era governat per Convergència i Unió –actual JxF– i un dels regidors i posterior alcalde, era l’esmentat portaveu d’aquest grup municipal».