Polèmica a Figueres per una antena de telefonia 4G que Telefònica té previst instal·lar a la zona de l'Olivar Gran i a tocar dels terrenys on estava previst el tercer pavelló. Junts per Figueres, a l'oposició, acusa el govern municipal "d'enterrar" el projecte esportiu a favor de l'antena. La formació, a més, diu que no s'ha informat als veïns del projecte i diu que el govern ha emprès una "deriva destructiva" en relació a les actuacions impulsades durant l'anterior mandat. Per la seva banda, l'equip de govern assegura que l'antena que es vol instal·lar es similar a les que hi ha en d'altres punts de la ciutat i que manté el compromís de fer un nou pavelló en el proper mandat.