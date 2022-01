Bona tarda a tothom! El Museu romandrà tancat al públic, com cada any, des d'avui i fins al dia 31 de gener. 😃Reobrirem dimarts 1 de febrer. Tanmateix, la cuina del museu continua fent bullir l'olla preparant noves exposicions i activitats! I les xarxes no paren! #figueres pic.twitter.com/Bd48Eur7P0