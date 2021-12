La Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala han signat un conveni de col·laboració per tirar endavant l’únic concurs internacional de fotografia de la Mediterrània, el MedFoto, per a les pròximes tres edicions. La Fundació Alive promou la recerca i difusió del coneixement sobre el medi marí per a millorar la seva gestió i conservació i el Club Nàutic de l’Escala treballa amb l’objectiu de difondre la pràctica esportiva sostenible a la Costa Brava.

Aquesta iniciativa va néixer l’any passat, fruit de la col·laboració entre les dues entitats, amb l’objectiu de realçar la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar l’actitud responsable de totes les persones que treballen i gaudeixen del món marí. Mitjançant la recollida i difusió de les fotografies del concurs, MedFoto treballa amb l’objectiu de contribuir al coneixement i la preservació del medi marí. Amb la signatura del conveni de col·laboració, aquest mateix desembre, a la sala de juntes del Club Nàutic l’Escala, la segona edició del MedFoto comença la seva singladura. Els presidents de les dues associacions, Narcís Carreras i Bernat Garrigós, han estat els encarregats de fer oficial aquest acte, amb el que comencen els preparatius d’una nova convocatòria del primer Concurs Internacional de Fotografia dedicat a la Mediterrània. Un any més, el certamen proposarà tant a fotògrafs professionals com amateurs, presentar imatges innovadores i inspiradores que mostrin la diversitat marina i la relació de l’home amb el mar Mediterrani sota la temàtica: el mar i les persones. Tots els vessants del mar Dividit en diferents categories, la competició accepta fotografies preses tant a sobre com a sota de la seva superfície dedicada a tots els vessants del mar, des del paisatge fins a la vida marina i des de les activitats professionals i esportives com de lleure. El primer concurs MedFoto ha deixat imatges realment espectaculars aquest 2021 L’organització ja treballa amb les que seran les bases de la segona edició del MedFoto, que seran publicades al web del concurs (www.medfoto.org) el pròxim 1 de febrer. El període d’inscripció i enviament d’imatges s’obrirà de l’1 d’abril al 15 de maig. Cada participant pot presentar fins a quinze fotos. En la primera edició, es van rebre 600 fotos i, ara, havent ampliat el concurs a escala internacional, els organitzadors esperen que la participació també creixi. El rap juvenil de Xavier Salvador va ser la fotografia guanyadora de l’any passat.