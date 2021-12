Les fotografies representen moments únics i irrepetibles, i ens ofereixen la possibilitat d’explicar amb detall allò que volem transmetre, i al concurs internacional de fotografia de la Mediterrania, MedFoto, expressen la passió pel medi marí i la seva convivència amb l’èsser humà. I és que aquest concurs, singular i únic en el món, pretén donar a conéixer els valors naturals de l’entorn marí, fomentar una actitud responsable, i d’aquesta manera, contribuir al coneixement i la preservació del medi marí.

El primer concurs MedFoto va deixar imatges realment espectaculars que podem veure a la seva galeria o a l’exposició de 43 fotografies que itinera per sales i museus. A continuació, us deixem amb les guanyadores de les diferents categories d’aquest 2021.

Rugido del mar, de Francisco Javier García Sovint es publiquen imatges de grans onades, bàsicament amb relació a la fotografia de surf. Però en Francisco Javier García va presentar una sèrie de fotografies d'onades molt diferents: realitzades amb un punt de vista arran d'aigua, i captades amb llums límit, al vespre o de matinada, totes elles molt atractives. "Rugido del mar", és una de les fotografies més especials que ha fet l'autor, on per una dècima de segon l'aigua del front de l'onada agafa fugaçment la forma de la cara d'un felí, amb la boca oberta i la cabellera al vent. El mar adquireix en aquesta fotografia l'aspecte d'un ésser viu, àgil, agressiu i disposat a enfrontar-se als grans reptes de futur que se li plantegen.



Gaviota de Audouin, de Javier Herranz La gavina corsa, en vol, és una de les espècies endèmiques més importants de la Mediterrània, i que ha estat un cap de llança de la lluita dels conservacionistes per causa de la seva raresa. Fotogràficament parlant, és un retrat aparentment simple, però molt elegant, amb una realització precisa: contrast bicolor del blau del cel amb el blanc de la gavina corsa, encaixant en l'enquadrament una silueta perfecta on només el gir del cap de l'ocell que sembla mirar al fotògraf, trenca la simetria general de la composició.



Arreglant les arts, de Carles Alasraki La fotografia mostra el treball de tres pescadors al port, amb les xarxes de pesca. La imatge destaca pel seu dinàmic ritme visual, on les línies corbes que formen les xarxes, es combinen amb les diverses i contraposades postures dels pescadors. L'autor ha escollit utilitzar un format panoràmic que indueix a l'espectador a la lectura de la imatge en horitzontal, resseguint amb la vista, d'esquerra a dreta, la multitud de línies visuals. Per altra banda, el tractament de la fotografia, amb un contrast i cromatisme peculiar, ens recorda obres de pintors realistes, com Jean-François Millet i els seus quadres dels treballadors del camp, com el seu tan conegut de "Les espigadores".



Llum en la foscor, d'Oriol Palmada La navegació a vela és un dels esports més purs que es poden practicar al medi marí, ja que el practicant recorre només a l'aire, que li permet desplaçar-se per la immensitat del mar. En aquesta fotografia presa en un agosarat contrallum, l'autor ha decidit mostrar l'embarcació navegant diminuta en la vastitud d'aigua enmig de la Mar Mediterrània, mostrant la sensació d'immensitat, la solitud, l'espectacularitat i el plaer de practicar aquest esport. La fotografia plasma perfectament la relació entre mar i home que s'estableix en aquests casos: una lluita desigual on el mar té les de guanyar i el vulnerable ser humà ha de recórrer a totes les seves habilitats i resistència per a tirar endavant.

Momentos de juego, de Rafael Fernández La imatge mostra un grup de calderó comú, a l'estret de Gibraltar Apart de la bellesa dels animals en sí, la seva distribució queda molt equilibrada dins l'enquadrament, en tenir a un protagonista ocupant la meitat dreta, en primer pla i en una actitud juganera i el grupet de companys més llunyà, ocupant la part esquerra. El fet que el calderó tregui bombolles d'aire recorda que es tracta d'un mamífer, de la mateixa manera que els humans, tot i que amb unes capacitats físiques molt superiors per a desenvolupar la seva vida al medi marí. Els raigs de llum ajuden a fer que el fons no sigui d'un blau llis contribuint a la bellesa de la fotografia.

El último descenso de un gigante, de Rafael Fernández Aquesta imatge crida l'atenció de manera immediata pel seu dramatisme. Un enorme catxalot (conegut com a Toño) es capbussa cap al fons del mar amb una enorme xarxa fantasma de pesca entortolligada a la seva cua que li dificultava respirar. Tots els tipus de pesca afecten d'una manera o altra la vida marina, però de vegades, amb els cetacis, els resultats són especialment dramàtics: greus ferides per causa de les hèlixs, animals impossibilitats per enredar-se en xarxes, etc. Aquesta fotografia ens mostra com, fins i tot de manera inintencionada, les activitats humanes afecten la vida marina.



Navegant cap a l'infern, d'Andreu Pujades La fotografia mostra una panoràmica, obtinguda des de la coberta d'un catamarà, d'una de les espectaculars matinades que, de tant en tant, el Mediterrani ens ofereix. La fotografia feta des de la coberta d'un catamarà treu profit les funcionalitats i facilitat de la fotografia mòbil, a la vegada que també ens en mostra algunes de les seves limitacions: Observeu com l'automatisme ha deformat la línia de l'horitzó, a causa del moviment de l'embarcació mentre es feia el moviment de panoràmica.



El regne de la Tramuntana, de Roger Rovira En aquest paisatge litoral de la zona del Cap Norfeu, al Parc Natural del Cap de Creus, l'autor juga amb la perspectiva exagerada d'un objectiu gran angular per a obtenir una composició on domina la forma tortuosa d'un pi modelat per anys de Tramuntana. A més, la utilització d'una velocitat d'obturació prolongada, fa que les branques es plasmin mogudes, així com la superfície del mar, tot plegat sota un cel tempestuós.



Regata de diumenge, de Dolors Peregrin La fotografia, en un clàssic tractament en blanc i negre, i utilitzant un punt de vista molt baix en contrapicat que fa destacar les figures i veles sobre un cel ennuvolat, ens mostra l'alegria d'una persona en tornar del mar de practicar el seu esport favorit.



Fam de peix, de Sergi Llauradó Aquesta fotografia treballada en blanc i negre, i realitzada amb telèfon mòbil, és la que ha aconseguit més "M'agrada" en el compte d'Instagram del certamen MedFoto.



Juvenil de rap, de Xavier Salvador Es tracta d'un retrat difícil: una cria de rap. Tot i que mostrada gairebé com si es tractés d'un gran monstre marí, potser extret d'una pel·lícula de ciència-ficció, en realitat és un ésser comú, diminut i fràgil, que durant el seu cicle de vida planctònic haurà de lluitar per a sobreviure en un mar ple d'enemics dels quals pot ser presa fàcil. La fotografia presenta una elevada dificultat tècnica, donat l'augment necessari per a captar un ésser tan petit, flotant en el seu medi. La utilització d'un simple fons fosc en destaca tots els detalls, i la il·luminació la seva transparència, proporcionant un resultat de gran impacte visual, que ens mostra la fragilitat, la bellesa i la singularitat de la vida a la nostra Mediterrània.



Valoracions fetes per Oriol Alamany, jurat del concurs MedFoto 2021.

MedFoto 2022

La segona edició del MedFoto ja està en marxa, i molts fotògrafs tant amateurs com aficionats, estan citats a presentar les seves millors fotografies. El pròxim dia 1 de febrer es faran públiques les bases del concurs, i de l’1 d’abril al 15 de maig, es podran inscriure i enviar fins a 15 fotografies per participant. El concurs mantindrà les categories de paisatge, vida salvatge, esports i oci, oficis del mar, fotografia subaquàtica, de conservació i amb telèfon mòbil. A més de les categories especials Costa Brava i L’Escala. També mantindrà el vot popular a xarxes socials, per premiar la fotografia que més agradi als seguidors del concurs.