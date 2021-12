El grup municipal de Junts per Figueres (JxF) rebutja el reglament dels consells territorials (CT) de Figueres presentat pel govern quadripartit, "per les mancances que té i per falta d’idoneïtat d’algunes de les mesures que pretén implementar", manifesten en un comunicat. En aquest sentit, JxF en demana la revisió.

D’entrada, com explica el regidor Josep Maria Bernils, en el preàmbul del reglament es diu que es considera “imprescindible per copsar tot el ventall de punts de vista existents en el context municipal”. Segons informen al comunicat, a l’article 1 es reprodueix aquest objectiu de limitar-se a donar “informació i punts de vista” a l’equip de govern. Des del principal grup de l'oposició creuen que amb aquest objectiu "es queda curt el sentit dels Consells, si només es limita a traslladar les opinions compartides en el sí del Consell a l’Ajuntament" i, afegeixen que "no sembla que pugui ser una “gestió compartida” com han estat, per exemple, els pressupostos participatius que votaven tots els veïns”.

El grup municipal ha demanat també la incorporació de tot el barri del Poblenou al consell territorial 1 i no considera "lògic" incorporar espais com el carrer Lasauca i rodalies i Parc Sol al CT1 (que abasta des del Habitatges del Parc i el Bon Pastor fins a Serra Floreta) enlloc del CT3 (casc antic, carrer Jonquera, avinguda Marignane, etc) o el CT2 (on hi ha el sector Port Lligat i on també caldria afegir la urbanització Serra Floreta).

JxF remarca que "les associacions de veïns són i han estat des de fa anys, els ulls de l’Ajuntament en els barris" i, en aquest sentit el portaveu del grup, Jordi Masquef, alerta que aquest nou reglament "limita la representativitat de les associacions veïnals, diluint i posant en risc el seu paper dinamitzador i cohesionador, un termòmetre i un catalitzador a través de les quals es copsen i es traslladen les necessitats i sensibilitats dels barris al consistori".

Junts per Figueres lamenta que el reglament no defineixi com s’ha d’elegir el regidor dels dos grups de l’oposició que hi ha actualment a l’Ajuntament de Figueres i que formarà part de cada CT. Proposen que, seguint els criteris establerts a la Llei de Bases de Règim local en relació als districtes, sigui el partit de l’oposició que va tenir més vots a cada espai, a les passades eleccions municipals, el que ostenti aquesta funció, "en el ben entès que es comprometi a traslladar les inquietuds de l’altre partit que no hi sigui representat".