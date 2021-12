L'alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell i Bohigas (Tor, 1962) va ser, del 1983 fins al 2007, i del 2011 fins al desembre del 2013, empleat de banca. Actualment, compagina l'alcaldia amb la responsabilitat de conseller comarcal per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partit que presideix a l’Alt Empordà.

Amb Salvi Güell, dediquem l’entrevista a valorar l’actual exercici municipal de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. L’alcalde es refereix als problemes que ha generat el virus de la Covid-19. També posa la mirada cap al tram final d’aquest mandat mentre la maquinària municipal va tornant a la normalitat, la nova normalitat, com diu Güell.

Quin és el balanç que fa d’aquest any 2021?

Ha estat un any difícil, encara en plena pandèmia i, per tant, ens hem hagut d’anar adaptant a les diferents normatives que han anat sortint per aplicar les polítiques que volíem tirar endavant. Crec que, en general, ha sigut positiu, perquè ens ha permès anar retornant a la normalitat. Encara hem hagut d’adequar diverses bonificacions per ocupació de la via pública, descomptes en preus públics per afavorir la reactivació de l’economia en general, però, també, ens ha permès fer moltes activitats amb reserves prèvies, reserves d’entrada amb aforaments limitats, però, al final, hi havia moltes ganes de fer coses. Hem tingut un pressupost que hem anat executant. Com sempre passa, algunes inversions que hi havia previstes dur a terme se n’han fet, aproximadament, la meitat. Per tant, les que no s’han pogut fer aquest any passaran al pressupost de l’any que ve. En resum, doncs, aquest any hem anat tornant dins d’una nova normalitat. Hem lluitat molt per tornar a fer les coses, tirant-les endavant amb les restriccions oportunes, però, almenys que no es quedessin les coses per fer, com al 2020 passat, que va ser un any molt fluix. També hem tingut algun període de sequera que ens ha incomodat bastant, però, de mica en mica, s’ha anat solucionant.

De quina manera la Covid-19 ha condicionat més la tasca municipal?

Les activitats s’han hagut d’adequar a la normativa i això és un sobre esforç que hem de fer les administracions per poder tirar endavant totes les activitats previstes. No totes s’han pogut tirar endavant, però la majoria sí. Quant al personal de l’ajuntament, hi ha hagut quarantenes, confinaments i les àrees també han patit, perquè la pandèmia no s’ha acabat, encara. El teletreball hi va ser fins a l’estiu, però, a partir del setembre, ja ha retornat tota la gent a l’ajuntament, excepte algun cas puntual que s’ha hagut de quedar a casa. A nivell polític, la presencialitat ja ha tornat en temes de juntes de govern i plens i el resultat de l’exercici esperem que sigui bo. Esperem saber-ho al mes de març, això. Les previsions són d’un bon tancament. A l’estiu, en un municipi de serveis turístics com és el nostre, hi ha hagut molta activitat, excepte quinze dies del mes de juliol, que van ser fluixos, perquè els francesos no venien. S’han fet promocions del comerç de proximitat, perquè la gent gasti al comerç local, i s’ha intentat allargar tots els serveis a mesura que hi ha hagut més gent. Nosaltres treballem perquè vingui gent tot l’any, de fet. Estem contents de la resposta de la gent.

"Estem invertint molt en Educació i, aquest any, amb el suport de la Generalitat, dins del Pla Educatiu d’Entorn, tenim més recursos dels que teníem habitualment i, això, ens permet arribar a molta més gent"

Ara que esmenta el turisme, l’horitzó que es marquen són la primavera i l’estiu de l’any vinent?

A vegades, treballem a mitjà i llarg termini, però també estem molt supeditats a curt termini. Ara mateix, de les activitats de Nadal, hi ha alguna cosa que teníem prevista, que ja ha caigut. Per exemple, hi havia un dinar de la patrona de la Llar de Jubilats que ja no es farà i anem a veure com podrem dur a terme totes activitats previstes. Treballem amb la festa de la Candelera, amb el Carnaval; després, ja vindrà Setmana Santa, treballem amb el festival d’estiu i les festes majors. Tot això ja ho anem preveient, una altra cosa serà quan sigui el moment com ho podrem fer. Ara ja estem parlant del Fitur de Madrid, que és el mes de gener, a veure com hi participem i recuperem aquella presència que hi havíem tingut fins al 2020. Pel que fa al turisme, s’ha anat a París, a Bilbao, perquè el turisme ha anat canviant amb la pandèmia. Així com els càmpings, aquest 2021, van començar a treballar més tard, al Centre Històric hi ha hagut un increment de turisme local, català i de l’Estat espanyol. Els hàbits han canviat i nosaltres ens hi hem d’anar adaptant.

Això fa canviar les campanyes turístiques?

Sí, nosaltres fem una prospecció i les hem d’enfocar cap a un turisme que pugui venir. També és molt important el turisme nàutic, perquè el tipus de promoció que fem en aquest aspecte és destacat. Cada any variem en funció de les perspectives que hi ha i perquè en traiem el màxim profit dels recursos públics que hi destinem.

L’acord de govern amb la CUP té validesa, encara? Què ha permès fer en aquest mandat?

L’acord amb la CUP continua vigent, va ser signat per quatre anys i la nostra intenció és portar-lo a terme fins al final. Ara hi haurà un canvi de regidor a la CUP, però el nou regidor tindrà les mateixes atribucions i serà de continuïtat. Al final, es va fer aquest pacte per tirar endavant una sèrie de polítiques de caire social, que s’estan tirant endavant. Estem invertint molt en Educació i, aquest any, amb el suport de la Generalitat, dins del Pla Educatiu d’Entorn, tenim més recursos dels que teníem habitualment i, això, ens permet arribar a molta més gent. El departament d’Habitatge, aquest 2022, tindrà un pressupost important per fer polítiques públiques d’habitatge de caire social. A l’àrea de Serveis Socials, hi hem hagut d’abocar més recursos perquè les necessitats són les que són. S’està fent molta promoció del comerç local i s’hi ha insistit molt. En el tema esportiu, hi ha hagut un impuls de l’escola de vela perquè alumnes de les escoles s’iniciïn amb la vela. Estem fent obres al pavelló esportiu, amb un gimnàs municipal. Estem tancant, amb els sindicats, la valoració dels llocs de treball de l’ajuntament. Treballem en el projecte dels horts comunitaris de caire social, que és molt engrescador. Tot aquest acord que vam fer amb la CUP s’ha anat tirant endavant i ens queda un any i mig de mandat.

Quines mancances veuen en habitatge per donar sortida a les noves generacions?

Sí, manca habitatge per a tothom, però la idea és cedir terrenys a la Generalitat o alguna cooperativa d’habitatge per què construeixin i ho posin a lloguer assequible. Es donen subvencions per a la rehabilitació d’habitatges o perquè ho posin a la borsa de lloguer de l’Ajuntament. Hi ha molt d’habitatge buit, segons diu el diagnòstic que hem fet, però és en mans privades i nosaltres ja intentem incentivar perquè lloguin o perquè ens ho cedeixin a nosaltres, però costa. Des del propi Ajuntament, veiem la necessitat de promoure habitatge.

Aquest és un mandat diferent pel què fa a les relacions amb els grups de l’oposició?

Som dos grups al govern i cinc a l’oposició. Són molts grups, a l’oposició i molt fragmentats. No podem comparar tota l’oposició com si fos un paquet, perquè té diferents visions de la política municipal. Hi ha alguns grups que ens entenem més que amb altres i això sempre ha passat. Castelló d’Empúries sempre ha sigut un municipi complicat i hi ha molt de fraccionament.

Què destaca més dels pressupostos municipals per a l’exercici del 2022?

Destaco el creixement que han tingut els pressupostos, que són els més alts de la història, ens hem basat, bàsicament, en el cobrament real que hem tingut aquest any i, per tant, són uns pressupostos realistes i ambiciosos. Augmentem la partida destinada a inversions un 110%, més del doble del que estàvem acostumats. Això vol dir que, aquest any 2021, hem pagat les inversions amb estalvis i aquest proper any no haurem d’augmentar l’endeutament. Això és destacable. És un pressupost realista, però ambiciós.

"Castelló d’Empúries sempre ha sigut un municipi complicat i hi ha molt de fraccionament"

Bones expectatives per enfocar el final del mandat?

Sí, crec que, aquest, ha sigut un mandat molt difícil, ningú s’ho esperava, havent parlat amb altres alcaldes de la comarca. Hem treballat molt per poder tirar endavant tot allò que teníem previst.

Què li falta al municipi per avançar amb més força?

Hem d’anar millorant l’espai públic, amb voreres allà on no n’hi ha o arranjar les que estan malmeses. En l’asfaltatge de carrers, cada any hi destinem una bona partida, perquè és necessari. Hem d’anar dotant el municipi dels equipaments adequats i necessaris. A Empuriabrava, hi estem acabant edificis nous. Tenim el finançament per a ampliar el centre de salut. Al Centre Històric, mentrestant, tenim l’adequació de carrers i l’any que ve començarem les obres de la Sala Municipal. Hem d’anar endreçant l’espai urbà.

La política de regidors de zona què els ha permès fer?

És una relació de tu a tu amb el ciutadà, per resoldre els problemes que van sortint més ràpidament. Això ens permet atendre a la gent amb més proximitat. Ja es va implantar fa temps i és una bona eina. Els veïns ja hi estan acostumats.

La reforma del cos de la Policia Local està ben resolta?

Sí, vam fer unes oposicions per al nou cap, va aprovar una persona candidata, ha estat fent el curs, ja ha tornat i ja està treballant. Tenim una previsió perquè hi hagi més caporals, i l’any que ve es convocaran unes deu places d’agents; de caporals, se’n convoquen quatre; i dues places de sergent. Seguim el procés que ens vam marcar i l’estiu de l’any que ve tindrem la policia a la nova normalitat. Antonio Pérez, fins ara, era el sotsinspector, es jubila el proper 31 de desembre i és de justícia agrair tot el servei que ha fet aquí, al nostre municipi.