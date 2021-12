Agustí Badosa Figueras (Sant Pere Pescador, 1956) és enginyer de telecomunicacions. Combina la tasca d’alcalde de Sant Pere amb la de vicepresident quart del Consell Comarcal, on porta les funcions de Promoció Turística. Entre les àrees de Promoció Econòmica i Turisme, s’encarreguen de gestionar el programa Next Generation i divulgar-lo entre els ajuntaments de l’Alt Empordà.

Quina repercussió ha tingut a la comarca aquest programa Next Generation?

De moment, els municipis més grans, com són Figueres o Roses, s’han apuntat més als plans de turisme sostenible. Els ajuntaments més petitets ho faran de mica en mica, perquè la convocatòria de municipis de més de 5.000 habitants s’ha obert, ara, al mes de setembre, i en compta-gotes. Cadascun dels municipis ens va presentant coses, sobretot en tema de plaques solars. Tampoc hi ha hagut respostes per part del govern espanyol. La Diputació de Girona, a través de Vies Verdes, sí que ha anat presentant coses i ja se li han donat respostes positives. D’aquí a principis de l’any vinent, han de començar a deixar-se sentir. Hi ha una primera fase de projectes que, entre el 2022 i el 2023, ja han d’estar una bona part d’ells executats i tirats endavant. Tampoc poden trigar gaire a respondre i els projectes han de ser una mica madurs. A escala comarcal, esperem ser receptors de força subvencions, però crec que el govern espanyol ho vol controlar i tampoc sabem quina repercussió tindrà.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, manifestava, en un Consell d’Alcaldies, mesos enrere, que «és una oportunitat que no hem de deixar perdre»…

Correcte. No ho hem de deixar perdre dins l’àmbit municipal, però sabem que hi haurà col·laboracions publicoprivades, entre determinats ajuntaments, que han dit que feien un projecte de municipi, juntament amb indústries potents dels sectors que siguin. Aquesta línia és de les que, segurament, Europa veurà bé. Aquesta és una cosa que ens hi hem de posar tots amb les necessitats que tinguem, enfocant la comarca cap a un turisme més sostenible, perquè serà el futur i, també, seran els fons disponibles.

Ho estem veient en els pressupostos dels ajuntaments per a l’any 2022…

Sí, crec que tots ho estem enfocant cap aquí, perquè, per la via que sigui, seran els fons que arribaran als municipis de la comarca. Contribuir amb l’eficiència energètica o mobilitats va cap aquí.

Quina aportació hi ha fet la Covid en tot aquest engranatge?

Hi ha dos vessants, en aquest programa: la Covid ha fet una frenada molt important pel que fa a l’activitat econòmica, i hi ha una línia de recuperació econòmica, per dir-ho clarament, però, també, hi ha tots els objectius que tenim el 2030 amb transicions energètiques. Ja anem tard amb aquests deures, sobretot a escala comarcal. Per tant, els haurem d’accelerar. Són dues vies diferents, però, al final, estan confluint en un únic punt.

També es tracta d’unificar administracions, com la Diputació o la Generalitat. Això ajudarà més als municipis petits…

La Diputació de Girona, per una altra banda, ja té línies per a les comunitats energètiques locals, que té un consens molt rellevant a Catalunya. Ja hi ha hagut municipis que han començat a presentar projectes i la resta ens anirem adjuntant de mica en mica.