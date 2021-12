Carles Cervantes (l'Escala, 1962) és administrador de finques i va ser regidor de l'Ajuntament de l'Escala entre 1999 i 2007. El 2016 va entrar de Síndic de Greuges titular. La queixa es pot presentar per escrit a l'OAC de l'Ajuntament, per mail sindic@lescala.cat o presencial, demanant hora al 972.774.848.

Amb Carles Cervantes, parlem del seu passat polític i del present com Síndic de Greuges.

Com li han anat els primers cinc anys de Síndic?

Han anat bé. Suposo que els Síndics que m’han precedit també han tingut aquesta percepció i voldria que hi haguessin més queixes i que s’utilitzés més la figura del Síndic, tot i que la funció nostra és força limitada. Si puc, intento que s’apliqui el sentit comú. Han estat cinc anys tranquils i els dos últims, el 2019 i 2020, ens hem vist afectats per aquesta situació que encara no ha acabat de la pandèmia. Moltes coses m’arriben per correu electrònic i ha sigut un resultat positiu. Dels expedients que s’han obert, només en queda un per tancar, s’han resolt i això diu molt per part de l’Ajuntament.

Aquest període pandèmic què ha generat?

La veritat és que no n’ha generat, de problemes, específicament. Em pensava que n’hi hauria més a nivell de convivència, perquè vam estar moltes setmanes tancats i conviure tancat no és fàcil, són moltes hores escoltant a tothom. La gent ha sigut molt cívica i tots hem tingut molt de seny. La gent s’ho ha passat malament i ha tingut dificultats per treballar des de casa o s’ha quedat sense feina.

L’han ajudat els seus prolegòmens com a regidor?

Molt. Quan reps una queixa o una consulta, saber com funciona l’ajuntament i com són les àrees t’ajuden a dirigir. Aquesta experiència ha ajudat moltíssim. Hi ha moltes consultes que ja saps que no corresponen a l’Ajuntament.

Quina ha estat la consulta més important que se li ha generat?

No diria que és una, la consulta més important. Diria que les queixes que se m’han fet arribar són sobre tot allò relacionat amb els serveis, els carrers, urbanisme, les activitats, les fresses, la recollida d’escombraries, etc. Difícilment pots tenir queixes a nivell de cultura, esports i totes es focalitzen allà on la gent pateix més les conseqüències de les temporades d’estiu, de la gent que ens ve a aquest poble, de carrers amb algun desperfecte, de fanals que no van, de fresses de locals… És a dir, el gruix de les queixes és aquest.

A l’estiu, es deu notar el volum més alt de queixes….

Bé, hi ha un increment. La gent que ens ve de fora et crea un altre tipus de queixa, però torna a estar relacionada amb fresses, perquè aquesta gent ve a descansar i a fer turisme.

Els ciutadans de l’Escala comparteixen moltes queixes?

Sí, no som una gran ciutat, però tenim els serveis que tenim.

Què li ha costat més de respondre?

El què faig és traslladar i anar a tocar la porta a qui correspon perquè prengui decisions. Tinc un pilot de consultes. Insisteixo en els temes mediambientals.

Les deficiències en la telefonia mòbil han arribat en aquest despatx del Síndic?

Sí, però això és un tema que no ha obert cap expedient en particular. Aquest és un fet reiteratiu, portem molts anys que no acabem de solucionar-ho. Amb la pandèmia, ens ha fet molta falta que hi hagués una bona cobertura en molts sentits. Entre tots hem d’intentar trobar-hi solució.

Li queden temes al tinter?

Sí. D’aquí a pocs mesos, ja tocarà fer l’informe del 2021. De la vintena d’expedients, n’hi ha alguns que ja s’han resolt i vull pensar que sempre en quedarà algun. De les que tinc pendents, n’hi ha alguna que és oberta des de l’any 2017 i, fins que no es resolgui al jutjat, no ho podré tancar.