El setembre de 2008, el llavors ministeri de Foment va adjudicar, per més de mig milió d’euros, la redacció d’un estudi informatiu per duplicar la carretera N-260 entre Figueres i Llançà, tal com havia reclamat insistentment CiU a l’època. Es tracta d’un tram de 25 quilòmetres de la carretera també coneguda com a Eix Pirinenc, de titularitat estatal i que uneix l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, i que posteriorment connecta també amb França i amb Aragó. En els mesos d’estiu, en el recorregut entre Llançà i Figueres s’hi concentra un trànsit intens. Però tot i que es va adjudicar, l’estudi mai es va acabar realitzant. El senador de Junts per Girona Josep Maria Cervera ha preguntat recentment al ministeri de Transports per aquesta qüestió, tot recordant l’encàrrec de l’estudi i preguntant si hi ha alguna previsió per desdoblar aquest tram. En la resposta, el ministeri explica que l’estudi «va ser donat per tancat sense que s’hagués acabat la seva redacció», segons una resolució del ministeri l’any 2016, llavors en mans del PP. Ara per ara, el ministeri de Transports preveu fer millorar el ferm i fer actuacions «a curt i mig termini» per millorar la seguretat d’aquesta carretera, però en les respostes a Cervera no menciona, en cap moment, la possibilitat de duplicar-la.

Segons la proposta que es va posar en estudi l’any 2008, la duplicació s’havia de combinar amb el traçat de l’A-2 a Figueres, projecte que tampoc s’ha portat a terme. Tretze anys més tard, Cervera vol saber què ha passat amb aquell projecte, ja que la carretera pateix un elevat índex d’accidentalitat. «A data d’avui, no només no s’ha desdoblat aquest tram de carretera, sinó que el ferm presenta un estat lamentable que requereix urgentment un reasfaltatge per evitar majors danys», indica el senador en el seu escrit, que acaba amb una pregunta clara: «Té el Govern de l’Estat una previsió per desdoblar el tram Figueres-Llançà de l’N-260?»

El ministeri, més enllà de revelar que el 2016 el govern del PP va tancar l’estudi sense ni tan sols finalitzar-lo, explica els seus propis plans per a aquest tram de carretera, que de moment no passen per un desdoblament.

El ministeri explica que actualment hi ha diverses actuacions planificades per millorar l’N-260, prioritzant a curt i mig termini les actuacions locals que permetin un increment de la seguretat vial. En concret, està redactant projectes per millorar la seguretat vial de l’N-260 al seu pas per Ordis, Llançà i Vilafant, que sumen un pressupost estimat d’uns set milions d’euros. A més, també compta amb projectes per rehabilitar el ferm de la carretera al llarg del seu pas per les comarques gironines. En aquest sentit, expliquen que s’està estudiant la seva rehabilitació, desenvolupant el projecte corresponent i que, un cop supervisat i aprovat, se sotmetrà a licitació i adjudicació.

Més enllà d’això, el ministeri recorda que cada any destina 4,8 milions d’euros per la conservació de la N-260 a la província de Girona. A més, recorda que des de juliol de 2018 s’han acabat actuacions de conservació valorades en més de vuit milions d’euros, fonamentalment per a reparar elements de la carretera com murs, obres de fàbrica, terraplens i protecció davant de possibles despreniments de roques a l’Eix Pirinenc a Catalunya.

Millores al Ripollès

On sí que s’estan portant a terme millores, en canvi, és al Ripollès. Segons recorda el ministeri en una altra resposta al diputat gironí del PDeCAT, Sergi Miquel, s’han portat a terme les obres de reparació de Planesaigües, a Sant Joan de les Abadesses, valorades en 1,8 milions d’euros. Es tracta d’un tram on es va produir una esllavissada al mes de novembre de 2020 a causa d’unes fortes precipitacions, de manera que ja es va haver d’estabilitzar d’urgència. Els treballs, que han inclòs l’enderroc de dos immobles, permeten també reordenar la cruïlla amb la GIV-5211 en direcció a Ogassa.