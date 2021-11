La plaça de l'Era, de Taravaus, que pertany, des de fa 25 anys, al municipi de Vilanant, ha acollit, aquest dissabte, 13 de novembre, al migdia, la visita dels exconsellers de la Generalitat Jordi Turull i Quim Forn, els quals han presentat els seus llibres: "Persistim" (Turull) i "Escrits de presó (Forn). Prop d'un centenar de persones ha volgut acompanyar els dos polítics en aquest acte. L'acte, presentat pel periodista i vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils, ha girat al voltant de l'1 d'octubre del 2017, que va portar ambdós polítics a la presó «per haver fomentat el referèndum».

Jordi Turull, que fou detingut posteriorment, quan volia ser escollit president de la Generalitat, al lloc de Carles Puigdemont, ha confessat que "no ens hem sentit mai sols" i ha volgut remarcar que "Europa ja reaccionarà". En la seva intervenció, Turull ha acusat el govern espanyol «de ser com un aparador, però quan entres a dins de la botiga et diuen que, de tot allò, no n'hi ha».

L'exconseller Forn, per la seva banda, opina que l'1-O "va fer que la gent tornés a tenir confiança en la política i, ara, continuem amb ganes de continuar lluitant". A la presó, Turull recorda que "rebíem cartes en què ens deien quan us poseu d'acord ja ens avisareu".