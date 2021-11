Han començat, a Palau-saverdera, les obres per evitar atropellaments de rèptils i amfibis al nou vial de connexió entre les urbanitzacions de Mas Bohera i Mas Isach. A uns quants metres a cada costat del rec del Mas Oriol, s’hi han obert unes rases on s’encabirà una tanca que conduirà els animals cap al rec i, d’aquesta manera, passaran per sota del carrer.

L’Ajuntament va constatar que aquest és un lloc de pas freqüent per a animals com la salamandra, el vidriol, les serps i els tritons, tots ells en situació precària i de gran importància per a la biodiversitat, i és per aquesta raó que hi ha volgut actuar. La redacció de la memòria i del projecte es va encarregar a Medis Enginyeria Ambiental i Agroindustrial SLP per 5.324 euros i l’execució dels treballs té un cost de 25.668,53 euros. Està fent les obres l’empresa Drim Medi Ambient SL, que va resultar adjudicatària. Per finançar l’actuació, l’Ajuntament compta amb una subvenció de 10.000 euros de la Diputació.