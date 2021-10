L'Ajuntament de Figueres ha començat les obres de restauració de l’itinerari que fins ara creuava mitjançant un pont que no estava adequat pels vinents i ciclistes. Comptava amb pendents excessos, ferm poc adequat i manca d’enllumenat, fet que el feia un camí poc segur.

L’adequació de l’aparcament a la carretera de Llança i de la Via Làctea i accés al camí de Caboques ha fet incrementar l’ús d’aquest corriol i ha convertit aquest petit tram en una part imprescindible de la ruta saludable que travessa la ciutat de nord a sud.

Aquest projecte contempla enderrocar una barraca de l’antiga propietat i consolidar el pou i moure les terres per així consolidar el vessant de la mota i permetre posar a nivell l’itinerari actual.

Seguidament es restaurarà l’encintat i paviment del pont, s’adequarà el ferm de l’itinerari amb material granular estabilitzat i s’executarà una cruïlla per a permetre el pas adaptat de vianants i bicicletes.

Per fer d’aquest camí, una via segura es dotarà d’enllumenat i es contemplarà la dotació de mobiliari, arbrat i senyalització de l’itinerari exclusiu per vianants i bicicletes.

Aquesta iniciativa ha començat aquest dijous i es durà a terme en un període previst de sis setmanes, i tindrà un cost de 48.385,03€.