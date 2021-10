Càritas repren la campanya Ningú sense llar per denunciar la situació del sensellarisme, com cada tardor i després de l'aturada de l'any passat per la pandèmia. Aquest 2021, s'enfronta al repte de comunicar el seu missatge en un context social molt més fràgil i deteriorat. La Covid-19 i la pandèmia sanitària que vivim ha desfermat una profunda crisi social, econòmica i humana que ens ha submergit en una realitat extraordinària en què les persones més fràgils i vulnerables viuen amb més cruesa la desprotecció social i l'accés als drets humans.

Segons informa Càritas, acompanyen a gairebé 40.000 persones en situació de sensellarisme arreu de l'estat i a dos milions i mig de persones en situació de vulnerabilitat extrema que hi ha avui al nostre país a conseqüència dels efectes de la crisi.

En aquest sentit sorgeix la campanya d'aquest any, titulada Sense Sortida? Perduts en un sistema de protecció social que no protegeix.

Figueres se suma a la convocatòria de tot el territori amb una concentració aquest migdia, a les 12h, a la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà un manifest.