Les Bases de l'Albera, a l'Alt Empordà, seran un dels casos d'estudi del projecte de recerca europeu H2020 Ponderful, liderat per la professora i coordinadora del grup de recerca en Ecologia Aquàtica de la Universitat de Vic. Per una banda, s'analitzaran en profunditat sis d'aquestes basses durant la primavera, quan els nivell d'aigua siguin els adequats. Els mostrejos que s'hi faran permetran millorar el coneixement de la biodiversitat de la zona així com el seu funcionament i metabolisme. D'altra banda, a finals de novembre es posarà en marxa un grup de treball que s'allargarà durant quatre anys i que ha de permetre trobar "estratègies" que garanteixi la seva conservació en un context de canvi climàtic.

Conèixer les perspectives i opinions de la ciutadania en general sobre les Basses de l’Albera és un element clau del projecte. És per això que, coincidint amb la posada en marxa del grup de treball, també s’ha elaborat i difós una enquesta. L’equip d'investigadors del projecte demana a totes les persones que d'alguna manera o altra coneguin aquest hàbitat que la responguin.Aquest estudi es farà en el marc del projecte europeu Ponderful (Pond ecosystems for resilient future landscapes in a changing climate), que té per objectiu desenvolupar millors mètodes de gestió perquè els estanys i les basses puguin ajudar a mitigar el canvi climàtic, protegir la biodiversitat i proporcionar serveis ecosistèmics. El projecte està finançat pel programa de recerca Horizon 2020 de la Unió Europea amb gairebé 7 milions d’euros i compta amb més de 50 investigadors de 18 instituts de recerca de nou estats de la Unió Europea, a més de Turquia i Uruguai.