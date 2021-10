L’Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística posa a disposició de tots els comerços i establiments de Roses un servei de revisió i traducció al català de rètols, fullets de publicitat i tota la documentació que posin a disposició dels clients. El servei és totalment gratuït.

En aquest sentit, l’Oficina de Català recorda que la legislació assenyala que la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català. Per això, l’Ajuntament vol oferir els recursos per ajudar els establiments a adequar-se a la llei.

El servei és totalment gratuït i les persones interessades poden posar-se en contacte per sol·licitar el servei per mitjà del correu electrònic roses@cpnl.cat, del telèfon 972 25 39 47 o de manera presencial amb cita prèvia a la seu de l’oficina, situada al número 1 de la plaça Sant Pere (edifici Ca l’Anita).