La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal del mes d'octubre en el qual, entre els punts destacats, hi ha la pujada d'impostos i taxes un 2,1%. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "Una ciutat dinàmica"

La ciutat bull d’activitat durant tots els mesos de l’any. Com a exemple aquest cap de setmana. El primer cap de setmana d’octubre hem pogut gaudir del FiraVO, la fira de vehicles d’ocasió referent a la demarcació. Dissabte es va celebrar la final del concurs del millor pa de pagès de Catalunya. Hem pogut celebrar el dia de la gent gran o hem pogut tornar a ballar sardanes a l’escola Salvador Dalí. Això a més del concert de l’ANC en commemoració de l’1 d’octubre, la interessant programació escènica o les múltiples activitats esportives. Una ciutat que bull d’activitat gràcies a les moltes entitats de la ciutat. I gràcies sobretot, a la gent que hi ha al darrere. És per això, que estic molt contenta dels reconeixements que farem aquest any al dia de ciutat. Volem reconèixer a tota la gent que fa que la ciutat sigui més viva que mai. Gent com la família Duran o l’Anna Teixidor que rebran la fulla de figuera de plata o en Jaume Guillamet i la Montserrat Mauné que seran nomenats fill i filla predilectes de la ciutat. La Pilar Tavera i l’Antònia Solsona que seran reconegudes com a filles adoptives de Figueres. La medalla al mèrit esportiu pel Club Tennis Taula Tramuntana Figueres i el merescudíssim títol de ciutadana d’honor a l’Emilia Plà. Aquests reconeixements són només una mostra dels teixit social, cultural, esportiu i educatiu que dia a dia fa que aquesta ciutat continuï endavant.

Pere Casellas (PSC): "La ciutat que volem"

Dijous passat vam inaugurar la Casa dels Animals, un punt de trobada per les entitats animalistes a més d’un espai per a la divulgació del benestar animal i poder-hi realitzar tràmits vinculats al món animal. Un projecte pioner que situa a Figueres com a ciutat referent en el benestar animal que sense la determinació de la regidora Sònia Trilla no hagués estat possible.

I és que aquesta iniciativa no és flor d’un dia, és un exemple de la ciutat que volem. El repte de Figueres és que guanyi en qualitat de vida en els propers anys. Després d’un creixement molt fort en els darrers anys i la desídia dels anteriors governs en posar els equipaments i els serveis al dia, estem treballant fort per aconseguir que a Figueres cada dia s’hi visqui millor. Ho hem fet augmentant el nombre d’agents de la guàrdia urbana, que haurà augmentat en vint agents en quatre anys, aviat començarà el nou servei de neteja viària amb maquinària nova, estem renovant l’enllumenat de la ciutat i renovant carrers com el Vilafant i aviat el carrer Col·legi. Aviat començarem a renovar les instal·lacions esportives. A més de desencallar el POUM després de 37 anys. Però si bé hem de posar la ciutat al dia, també hem de pensar en quina ciutat volem. I està clar que volem una ciutat on el benestar animal sigui important.

Jordi Masquef (JxF): "Present i futur de l'AP-7"

L’històric alliberament dels peatges, produït el passat dimecres dia 1 de setembre de 2021 ha de representar per Figueres i la comarca de l’Alt Empordà una oportunitat per al seu desenvolupament. Per aquest motiu, des del Grup Municipal de Junts per Figueres, proposem al Ple Municipal una acció decidida per part de les administracions directament implicades a l’hora de resoldre els reptes que planteja aquesta nova situació.

Aquests reptes impliquen crear cinc noves sortides a la demarcació (entre elles, una a Capmany i una altra a Figueres oest que entronqui amb Vilafant, l’estació del TGV i el castell de Sant Ferran) i potenciar l’accessibilitat a les àrees logístiques que es consideren estratègiques (la Jonquera sud i Figueres-Llers) així com completar els enllaços d’entrada i sortida a la zona de la Jonquera. Així com reclamar que l’N-II s’adapti en funció de cada tram i que els pressupostos estatals incloguin una partida per al desdoblament de la ronda de Figueres.

Aquesta nova sortida de l’AP-7, a l’Oest de la ciutat, ha de ser el motor accelerador de la transformació d’aquest sector de Figueres, que necessita urgentment un gran pla d’actuació, i suposarà també la millora de les connexions directes amb l’estació del TGV, i una gran oportunitat per a un dels grans actius pendents de Figueres, el Castell de Sant Ferran.

Héctor Amelló (Cs): "Nou augment d'impostos"

Tremoleu perquè enguany el govern d’ERC, PSC i CUP s’ha posat a pensar i ha decidit tornar-nos a asfixiar amb l’IBI. No en van tenir prou amb augmentar-lo un 6,5% aquest 2021; ara volen sabrejar als propietaris de locals per a usos comercials, magatzem, industrial o oficines amb un augment del 30%, la qual cosa suposa que en només dos anys l’hauran augmentat gairebé un 40%.

Mirem els detalls d’aquest infern fiscal: Tens un local d’ús comercial o magatzem el valor cadastral del qual superi els 200.000 €? Doncs ara pagaràs gairebé 510 € més, això és, hauràs d’abonar 2.200 € pel teu local; Tens un local industrial amb un valor de 500.000 €? 1.270 € més, amb un cost total de 5.500 €; tens una oficina de 400.000 €? 1015 € més, o sigui, un total de 4.400 €. A qui volen ofegar? Als autònoms, comerciants, petits industrials i empresaris... en definitiva, al teixit productiu de la ciutat.

Si, tens raó en indignar-te, no és per a menys. L’ajuntament viu desconnectat de la realitat i dels problemes reals que tenim els ciutadans per arribar a final de mes. S’obliden que durant el darrer any hem patit una dura crisi sanitària, econòmica i social; s’oblida de la reducció d’ingressos, del difícil que és obrir una persiana o arribar a final de mes. Només pensen en les seves butxaques, a recaptar més i convertir Figueres en un infern fiscal. Gran error.