El govern de Figueres (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) ha aprovat al ple d’aquest dilluns 4 d’octubre una modificació de les ordenances fiscals que suposarà una actualització de l’IBI amb l’IPC que representarà un increment del 2,1%. La pujada serà de fins al 10% per a magatzems, aparcaments, comercials, industrials i d’oficines a partir d’un determinat valor cadastral. Ciutadans i Junts van criticar la pujada perquè perjudica la ciutadania en un moment complicat i que no afecta només grans superfícies comercials sinó també empresaris figuerencs. L’alcaldessa, Agnès Lladó, defensa que la ciutat necessita inversió i uns ingressos per donar bons serveis. El govern va aprovar-ho amb els vots a favor d’ERC, PSC, Canviem i Guanyem, els vots en contra de Junts i Cs i l’abstenció dels tres regidors no adscrits (Carles Arbolí, Miquel Fernández i Alba Albert).

«Més ingressos vol dir poder fer més inversions, I fa uns anys han estat congelades però també tota la resta, i el resultat és la ciutat que tenim», deia l’alcaldessa responent a les crítiques per la pujada dels impostos i recordava que la puja de l’IPC també se la troben els ciutadans, per exemple, en el preu dels productes que compren.

El principal canvi a les ordenances, ha estat la puja del tipus de gravamen a l’Impost de Béns Immobles (IBI) fins a l’1,10% però tenint en compte els usos i el valor cadastral. La regidora d’Hisenda, Maria Gratacós va explicar que s’aplicarà si l’ús és de magatzem/estacionament, el comercial, l’industrial i el d’oficines. Per als dos primers quan el valor cadastral sigui superior als 200.000 euros. Per a l’industrial quan sigui superior als 500.000 i per a oficines a partir dels 400.000 euros.

L’alcaldessa va posar de manifest que s’ha exclòs l’ús hoteler i «no s’ha aplicat per la situació de pandèmia» perquè s’ha considerat «que ja s’ha patit prou amb dues temporades turístiques que no han estat normals». Però s’ha aplicat «una màxima dels que més tenen més paguen, un principi de solidaritat».

També va recordar que s’han tret els usos residencials perquè una «cosa és una font econòmica d’ingressos i un altre l’ús residencial».