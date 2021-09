Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.

La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.

Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.

En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les distàncies curtes.

És una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures permanents.

El ple de l'Ajuntament de Figueres del dia 6 de setembre va aprovar adherir-se a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Enguany es duran a terme les següents actuacions i activitats:

S’instal·laran nous aparcaments de bicicletes a la via pública i als equipaments municipals. En concret s’ubicaran aparcaments a la plaça Joan Tutau, al poliesportiu Roser Llop, a la placeta baixa de la Rambla, al carrer Ramon Muntaner, al Cap Ernest Lluch, a la Cate i a l’escola Salvador Dalí.

Es realitzaran tallers per fomentar la mobilitat sostenible a les escoles de Figueres.

Es cediran bicicletes a les escoles de Figueres per tal que els nois i noies aprenguin a anar en bicicleta.

Es penjaran pancartes per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament.

Es repartiran esmorzars saludables a les persones que es desplacin per la ciutat en bicicleta.

Al marge d’aquestes activitats, es continuaran amb les actuacions de foment dels camins escolars segurs, eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública i adequació de carrers per fomentar la seguretat dels usuaris.

La regidora de sostenibilitat, Ester Marcos, ha explicat que “amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar la ciutadania sobre la importància d’anar cap una mobilitat més sostenible, segura i saludable”.